Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует на треть обновить руководство в управлениях окружного департамента экологии. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах региона.
«Некоторые в департаменте [экологии] засиделись в своих креслах. Реформа, которая прошла в ведомстве, оказалась неэффективной. Поэтому Артюхов задумался о кадровых перестановках», — сообщил источник.
Речь идет о тех, кто занял должности еще во времена бывшего главы региона Дмитрия Кобылкина. Из девяти руководителей своих должностей могут лишиться три — Олег Истрати (управление охраны животного мира), Олег Вакуленко (был заместителем управления лесного хозяйства, потом возглавил его) и Наталья Гасанова (управление региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду).
В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент выхода не поступил. Ранее проведенная реформа самой структуры ведомства, когда власти перераспределили полномочия и избавились от некоторых подразделений, результатов не принесла, поэтому назрели кадровые решения.
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