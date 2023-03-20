20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов планирует убрать людей Кобылкина из важного департамента. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
Треть руководителей департамента может лишиться поста Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует на треть обновить руководство в управлениях окружного департамента экологии. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах региона.

«Некоторые в департаменте [экологии] засиделись в своих креслах. Реформа, которая прошла в ведомстве, оказалась неэффективной. Поэтому Артюхов задумался о кадровых перестановках», — сообщил источник.

Речь идет о тех, кто занял должности еще во времена бывшего главы региона Дмитрия Кобылкина. Из девяти руководителей своих должностей могут лишиться три — Олег Истрати (управление охраны животного мира), Олег Вакуленко (был заместителем управления лесного хозяйства, потом возглавил его) и Наталья Гасанова (управление региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду).

В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент выхода не поступил. Ранее проведенная реформа самой структуры ведомства, когда власти перераспределили полномочия и избавились от некоторых подразделений, результатов не принесла, поэтому назрели кадровые решения.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует на треть обновить руководство в управлениях окружного департамента экологии. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах региона. «Некоторые в департаменте [экологии] засиделись в своих креслах. Реформа, которая прошла в ведомстве, оказалась неэффективной. Поэтому Артюхов задумался о кадровых перестановках», — сообщил источник. Речь идет о тех, кто занял должности еще во времена бывшего главы региона Дмитрия Кобылкина. Из девяти руководителей своих должностей могут лишиться три — Олег Истрати (управление охраны животного мира), Олег Вакуленко (был заместителем управления лесного хозяйства, потом возглавил его) и Наталья Гасанова (управление региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду). В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент выхода не поступил. Ранее проведенная реформа самой структуры ведомства, когда власти перераспределили полномочия и избавились от некоторых подразделений, результатов не принесла, поэтому назрели кадровые решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...