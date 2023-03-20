Губернатор ЯНАО Артюхов планирует убрать людей Кобылкина из важного департамента. Инсайд

21 марта 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Треть руководителей департамента может лишиться поста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует на треть обновить руководство в управлениях окружного департамента экологии. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах региона. «Некоторые в департаменте [экологии] засиделись в своих креслах. Реформа, которая прошла в ведомстве, оказалась неэффективной. Поэтому Артюхов задумался о кадровых перестановках», — сообщил источник. Речь идет о тех, кто занял должности еще во времена бывшего главы региона Дмитрия Кобылкина. Из девяти руководителей своих должностей могут лишиться три — Олег Истрати (управление охраны животного мира), Олег Вакуленко (был заместителем управления лесного хозяйства, потом возглавил его) и Наталья Гасанова (управление региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду). В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент выхода не поступил. Ранее проведенная реформа самой структуры ведомства, когда власти перераспределили полномочия и избавились от некоторых подразделений, результатов не принесла, поэтому назрели кадровые решения.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует на треть обновить руководство в управлениях окружного департамента экологии. Об этом сообщил источник URA.RU в политических кругах региона. «Некоторые в департаменте [экологии] засиделись в своих креслах. Реформа, которая прошла в ведомстве, оказалась неэффективной. Поэтому Артюхов задумался о кадровых перестановках», — сообщил источник. Речь идет о тех, кто занял должности еще во времена бывшего главы региона Дмитрия Кобылкина. Из девяти руководителей своих должностей могут лишиться три — Олег Истрати (управление охраны животного мира), Олег Вакуленко (был заместителем управления лесного хозяйства, потом возглавил его) и Наталья Гасанова (управление региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду). В правительство ЯНАО был направлен запрос. Ответ на момент выхода не поступил. Ранее проведенная реформа самой структуры ведомства, когда власти перераспределили полномочия и избавились от некоторых подразделений, результатов не принесла, поэтому назрели кадровые решения.