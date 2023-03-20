Дело о гибели людей при крушении моторной лодки в ЯНАО дошло до суда

21 марта 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

В лодке отсутсвовали спасательные жилеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уголовное дело о гибели двух взрослых и ребенка при крушении лодки в ЯНАО направили в суд. Об этом говорится в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, в результате чего погиб ребенок», — говорится в сообщении. 30-летнего жителя Тазовского района обвинили в нарушении правил эксплуатации моторной лодки. Обвиняемый управлял лодкой «Камчатка» без удостоверения на право управления, в судне отсутствовали спасательные жилеты. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло в августе 2022 года в Тазовском районе на реке Яра-Яха. В моторной лодке находились пятеро взрослых и четверо детей, которые выехали с фактории Юрибей. В результате опрокидывания судна трое жителей погибли.

Уголовное дело о гибели двух взрослых и ребенка при крушении лодки в ЯНАО направили в суд. Об этом говорится в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, в результате чего погиб ребенок», — говорится в сообщении. 30-летнего жителя Тазовского района обвинили в нарушении правил эксплуатации моторной лодки. Обвиняемый управлял лодкой «Камчатка» без удостоверения на право управления, в судне отсутствовали спасательные жилеты. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло в августе 2022 года в Тазовском районе на реке Яра-Яха. В моторной лодке находились пятеро взрослых и четверо детей, которые выехали с фактории Юрибей. В результате опрокидывания судна трое жителей погибли.