20 марта 2023
19 марта 2023

Дело о гибели людей при крушении моторной лодки в ЯНАО дошло до суда

© Служба новостей «URA.RU»
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В лодке отсутсвовали спасательные жилеты Фото:

Уголовное дело о гибели двух взрослых и ребенка при крушении лодки в ЯНАО направили в суд. Об этом говорится в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры.

«На Ямале транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, в результате чего погиб ребенок», — говорится в сообщении. 30-летнего жителя Тазовского района обвинили в нарушении правил эксплуатации моторной лодки. Обвиняемый управлял лодкой «Камчатка» без удостоверения на право управления, в судне отсутствовали спасательные жилеты.

Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло в августе 2022 года в Тазовском районе на реке Яра-Яха. В моторной лодке находились пятеро взрослых и четверо детей, которые выехали с фактории Юрибей. В результате опрокидывания судна трое жителей погибли.

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Уголовное дело о гибели двух взрослых и ребенка при крушении лодки в ЯНАО направили в суд. Об этом говорится в соцсетях Уральской транспортной прокуратуры. «На Ямале транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, в результате чего погиб ребенок», — говорится в сообщении. 30-летнего жителя Тазовского района обвинили в нарушении правил эксплуатации моторной лодки. Обвиняемый управлял лодкой «Камчатка» без удостоверения на право управления, в судне отсутствовали спасательные жилеты. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло в августе 2022 года в Тазовском районе на реке Яра-Яха. В моторной лодке находились пятеро взрослых и четверо детей, которые выехали с фактории Юрибей. В результате опрокидывания судна трое жителей погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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