В результате опрокидывания моторной лодки в Тазовском районе утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
«В Тазовском районе проводится доследственная проверка по факту гибели в реке трех граждан, в числе которых малолетний ребенок. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — сообщается на портале ведомства.
7 августа девять тундровиков выехали с фактории Юрибей на моторной лодке. Лодка перевернулась на реке Яра-Яха, трое жителей погибли.
В telegram-канале «112» приводится список погибших:
1. Аделя — 2020 года рождения;
2. Евай Руслан Николаевич — 1992 года рождения;
3. Тибичи Павел — 1963 года рождения.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в Telegram. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщило о том, что в Тазовском районе перевернулась лодка. В результате опрокидывания погибло три человека.
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