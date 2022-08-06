СУ СКР по ЯНАО начало проверку по факту гибели людей на реке Яра-Яха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате опрокидывания моторной лодки в Тазовском районе утонули двое взрослых и ребенок 2020 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

«В Тазовском районе проводится доследственная проверка по факту гибели в реке трех граждан, в числе которых малолетний ребенок. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — сообщается на портале ведомства.

7 августа девять тундровиков выехали с фактории Юрибей на моторной лодке. Лодка перевернулась на реке Яра-Яха, трое жителей погибли.

В telegram-канале «112» приводится список погибших:

1. Аделя — 2020 года рождения;

2. Евай Руслан Николаевич — 1992 года рождения;

3. Тибичи Павел — 1963 года рождения.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в Telegram. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщило о том, что в Тазовском районе перевернулась лодка. В результате опрокидывания погибло три человека.