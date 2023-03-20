В городе ЯНАО жители пожаловались на водителя, который проехал мимо остановки

21 марта 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Водитель маршрутки в Лабытнанги не посадил людей на остановке (фото из архива) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) водитель одной из маршруток проехал мимо остановки, на которой были люди. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях. «Водитель маршрута 1В, (по расписанию от Поликлиники до Обской отходил 21:10), проезжая остановку пер. Космонавтов проехал мимо без остановки. На остановке находились люди, человек семь, он проехал мимо, ему даже махали руками прося остановиться, но тщетно. Примите соответствующие меры», — написала Ольга Эсметьева в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте», обратившись в посте к руководству АТП. «Это не первый раз», — сообщила в комментариях пользователь Elvira Dzhuma. Артур Салахов предположил, что маршрутка была перегружена. Представитель муниципального пассажирского автотранспортного предприятия «Север» написал, что проведут проверку. «При подтверждении данного факта к водителю будут применены меры дисциплинарного характера», — уточнил он. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске перевозчик отменил маршруты 14 и 14а, пользующиеся популярностью у жителей. Как сообщила пресс-служба мэрии города в соцсетях, на перевозчика у пассажиров были жалобы, поскольку его транспорт часто опаздывал.

В Лабытнанги (ЯНАО) водитель одной из маршруток проехал мимо остановки, на которой были люди. Об этом местная жительница рассказала в соцсетях. «Водитель маршрута 1В, (по расписанию от Поликлиники до Обской отходил 21:10), проезжая остановку пер. Космонавтов проехал мимо без остановки. На остановке находились люди, человек семь, он проехал мимо, ему даже махали руками прося остановиться, но тщетно. Примите соответствующие меры», — написала Ольга Эсметьева в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте», обратившись в посте к руководству АТП. «Это не первый раз», — сообщила в комментариях пользователь Elvira Dzhuma. Артур Салахов предположил, что маршрутка была перегружена. Представитель муниципального пассажирского автотранспортного предприятия «Север» написал, что проведут проверку. «При подтверждении данного факта к водителю будут применены меры дисциплинарного характера», — уточнил он. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске перевозчик отменил маршруты 14 и 14а, пользующиеся популярностью у жителей. Как сообщила пресс-служба мэрии города в соцсетях, на перевозчика у пассажиров были жалобы, поскольку его транспорт часто опаздывал.