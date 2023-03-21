В ЯНАО назвали дешевые направления для путешествий

Aviasales: самыми дешевыми авианаправлениями из ЯНАО стали Москва и Тюмень

22 марта 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Дешевле всего из ЯНАО улететь в Тюмень и Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самыми дешевыми из популярных авианаправлений в апреле у жителей Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) стали Тюмень и Москва. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. «Салехард — Тюмень, средний чек поездки туда-обратно составил 16 300 рублей. Новый Уренгой — Москва, стоимость перелета в обе стороны — 13 800 рублей», — уточнили в Aviasales. В топ-5 популярных российских городов для путешествий в апреле у авиапассажиров из столицы округа также вошли Сочи (билеты туда-обратно в среднем обойдутся в 32,1 тысячи рублей), Москва (23,4 тысячи рублей), Уфа (21,2 тысячи рублей) и Новый Уренгой (16,4 тысячи рублей). В топе популярных авианаправлений из газовой столицы Ямала — Минеральные Воды, Махачкала, Тюмень и Уфа. Средний чек перелета в Тюмень — 18,5 тысячи рублей, в Уфу — 22 тысячи, в Махачкалу — 18,1 тысячи, в Минеральные Воды — 18 тысяч. Ранее сообщалось, что в марте самыми дорогими авианаправлениями из ЯНАО стали Сочи и Санкт-Петербург. В пятерку востребованных направлений из также вошли Тюмень, Екатеринбург, Москва, Махачкала и Уфа.

Самыми дешевыми из популярных авианаправлений в апреле у жителей Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) стали Тюмень и Москва. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. «Салехард — Тюмень, средний чек поездки туда-обратно составил 16 300 рублей. Новый Уренгой — Москва, стоимость перелета в обе стороны — 13 800 рублей», — уточнили в Aviasales. В топ-5 популярных российских городов для путешествий в апреле у авиапассажиров из столицы округа также вошли Сочи (билеты туда-обратно в среднем обойдутся в 32,1 тысячи рублей), Москва (23,4 тысячи рублей), Уфа (21,2 тысячи рублей) и Новый Уренгой (16,4 тысячи рублей). В топе популярных авианаправлений из газовой столицы Ямала — Минеральные Воды, Махачкала, Тюмень и Уфа. Средний чек перелета в Тюмень — 18,5 тысячи рублей, в Уфу — 22 тысячи, в Махачкалу — 18,1 тысячи, в Минеральные Воды — 18 тысяч. Ранее сообщалось, что в марте самыми дорогими авианаправлениями из ЯНАО стали Сочи и Санкт-Петербург. В пятерку востребованных направлений из также вошли Тюмень, Екатеринбург, Москва, Махачкала и Уфа.