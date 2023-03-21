В ЯНАО предприниматель завышал цену на продукты первой необходимости

Владелец магазина «Белорусские продукты» в Губкинском (ЯНАО) завысил на 7% цены на молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
«В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения на 7% предельно допустимых торговых надбавок при установлении индивидуальным предпринимателем розничных цен на молочную продукцию. Прокурором города предпринимателю внесено представление, а также возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — говорится в сообщении.
Сейчас цены вернули к положенным. Виновное должностное лицо понесло наказание. Связаться с предпринимателем URA.RU не удалось. В открытых источниках не оказалось его контактов.
Ранее еще двое бизнесменов были пойманы прокуратурой в Губкинском на завышение цен. Тогда выше стоимости продавались яйца, масло и также молочная продукция.
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