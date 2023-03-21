21 марта 2023
20 марта 2023

В ЯНАО предприниматель завышал цену на продукты первой необходимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, продуктовый магазин
В магазине Губкинского были завышены цены на 7% Фото:

Владелец магазина «Белорусские продукты» в Губкинском (ЯНАО) завысил на 7% цены на молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения на 7% предельно допустимых торговых надбавок при установлении индивидуальным предпринимателем розничных цен на молочную продукцию. Прокурором города предпринимателю внесено представление, а также возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — говорится в сообщении.

Сейчас цены вернули к положенным. Виновное должностное лицо понесло наказание. Связаться с предпринимателем URA.RU не удалось. В открытых источниках не оказалось его контактов.

Ранее еще двое бизнесменов были пойманы прокуратурой в Губкинском на завышение цен. Тогда выше стоимости продавались яйца, масло и также молочная продукция.

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Владелец магазина «Белорусские продукты» в Губкинском (ЯНАО) завысил на 7% цены на молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения на 7% предельно допустимых торговых надбавок при установлении индивидуальным предпринимателем розничных цен на молочную продукцию. Прокурором города предпринимателю внесено представление, а также возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», — говорится в сообщении. Сейчас цены вернули к положенным. Виновное должностное лицо понесло наказание. Связаться с предпринимателем URA.RU не удалось. В открытых источниках не оказалось его контактов. Ранее еще двое бизнесменов были пойманы прокуратурой в Губкинском на завышение цен. Тогда выше стоимости продавались яйца, масло и также молочная продукция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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