ДК «Юбилейный» в Тарко-Сале открыт после ремонта Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) после ремонта открыт концертный зал Дома Культуры «Юбилейный». В здании были утеплены стены и пол, так как прежде температура воздуха в помещении зимой была очень низкой. О событии сообщил глава Пуровского района Андрей Колодин в своем telegram-канале.

«Концертный зал ДК „Юбилейный“ Тарко-Сале готов к принятию гостей культурных мероприятий. В помещении завершился ремонт. Важным моментом в его проведении стало утепление стен и полов. В здании зимой было довольно прохладно, но ремонт эту проблему решил», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что помимо ремонта, в обновленном зале установлен новый большой видеоэкран. Мероприятия для жителей и гостей теперь будут проходить в комфортных условиях.

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