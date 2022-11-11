В Ноябрьске (ЯНАО) состоялось открытие природно-этнографического комплекса «НУМ». В парке можно покормить оленей, сообщает telegram-канал «Новости Ямала».
«Этнокомплекс будет работать все дни, кроме понедельника. В честь открытия в эти выходные всем посетителям — вход бесплатный», — сообщают в соцсети.
Комплекс «НУМ» расположен на территории в один гектар, на ней расположены детские и смотровые площадки, гостевые чумы и чумы для приготовления гриля. Кроме таких развлечений, посетителям предлагается осмотр настоящих чумов, а также можно покормить оленей и увидеть представителей коренных народов Ямала в национальных костюмах.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое работал передвижной этнопарк «Аркториум». Горожане и гости города могли побольше узнать о культуре северных народов Урала и Сибири.
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