11 ноября 2022
10 ноября 2022

В ЯНАО открылся этнографический парк с живыми оленями. Видео

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, зоопарк, ограждение, морковка
В этнопарке Ноябрьска можно покормить оленей и узнать о народах Ямала Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) состоялось открытие природно-этнографического комплекса «НУМ». В парке можно покормить оленей, сообщает telegram-канал «Новости Ямала».

«Этнокомплекс будет работать все дни, кроме понедельника. В честь открытия в эти выходные всем посетителям — вход бесплатный», — сообщают в соцсети.

Комплекс «НУМ» расположен на территории в один гектар, на ней расположены детские и смотровые площадки, гостевые чумы и чумы для приготовления гриля. Кроме таких развлечений, посетителям предлагается осмотр настоящих чумов, а также можно покормить оленей и увидеть представителей коренных народов Ямала в национальных костюмах.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое работал передвижной этнопарк «Аркториум». Горожане и гости города могли побольше узнать о культуре северных народов Урала и Сибири.

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В Ноябрьске (ЯНАО) состоялось открытие природно-этнографического комплекса «НУМ». В парке можно покормить оленей, сообщает telegram-канал «Новости Ямала». «Этнокомплекс будет работать все дни, кроме понедельника. В честь открытия в эти выходные всем посетителям — вход бесплатный», — сообщают в соцсети. Комплекс «НУМ» расположен на территории в один гектар, на ней расположены детские и смотровые площадки, гостевые чумы и чумы для приготовления гриля. Кроме таких развлечений, посетителям предлагается осмотр настоящих чумов, а также можно покормить оленей и увидеть представителей коренных народов Ямала в национальных костюмах. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое работал передвижной этнопарк «Аркториум». Горожане и гости города могли побольше узнать о культуре северных народов Урала и Сибири.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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