В ЯНАО открылся этнографический парк с живыми оленями. Видео

12 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В этнопарке Ноябрьска можно покормить оленей и узнать о народах Ямала Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) состоялось открытие природно-этнографического комплекса «НУМ». В парке можно покормить оленей, сообщает telegram-канал «Новости Ямала». «Этнокомплекс будет работать все дни, кроме понедельника. В честь открытия в эти выходные всем посетителям — вход бесплатный», — сообщают в соцсети. Комплекс «НУМ» расположен на территории в один гектар, на ней расположены детские и смотровые площадки, гостевые чумы и чумы для приготовления гриля. Кроме таких развлечений, посетителям предлагается осмотр настоящих чумов, а также можно покормить оленей и увидеть представителей коренных народов Ямала в национальных костюмах. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое работал передвижной этнопарк «Аркториум». Горожане и гости города могли побольше узнать о культуре северных народов Урала и Сибири.

В Ноябрьске (ЯНАО) состоялось открытие природно-этнографического комплекса «НУМ». В парке можно покормить оленей, сообщает telegram-канал «Новости Ямала». «Этнокомплекс будет работать все дни, кроме понедельника. В честь открытия в эти выходные всем посетителям — вход бесплатный», — сообщают в соцсети. Комплекс «НУМ» расположен на территории в один гектар, на ней расположены детские и смотровые площадки, гостевые чумы и чумы для приготовления гриля. Кроме таких развлечений, посетителям предлагается осмотр настоящих чумов, а также можно покормить оленей и увидеть представителей коренных народов Ямала в национальных костюмах. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое работал передвижной этнопарк «Аркториум». Горожане и гости города могли побольше узнать о культуре северных народов Урала и Сибири.