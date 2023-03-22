Глава тюменской ЕР осудил депутата облдумы, оскорбившего малообеспеченных

Виктор Рейн сравнил поселение малообеспеченных тюменцев с резервацией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Секретарь тюменского реготделения «Единой России» Андрей Артюхов осудил депутата областной думы Виктора Рейна, оскорбившего малообеспеченных земляков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения партии. 22 марта Рейн на Градостроительном форуме заявил, что тюменцы, которым выдают бесплатные земельные участки под строительство ничего не делают на них из-за «малообеспеченного менталитета».

«Сегодня (23 марта — прим. ред.) на заседании фракции сделал замечание Виктору Рейну за некорректное высказывание. Это недопустимо, необходимо взвешивать каждое слово», — заявил Артюхов.

По сообщениям свидетелей выступления Рейна форуме, он сравнил поселение малообеспеченных тюменцев с резервацией. «Мы сформировали участки для 200 малообеспеченных семей. Мы в этот социум 200 семей поселяем с менталитетом малообеспеченным. Вы понимаете, что это будет? Я считаю, это будет некая резервация», — передали слова Рейна агентству участники форума.

Сам депутат заявил, что сожалеет о сказанном. «Сожалею, что мои слова были восприняты как оскорбление, неудачная формулировка и эмоциональная подача помешали мне донести истинный смысл — я много лет взаимодействую с многодетными семьями, в том числе живущими в районах, знаю, как непросто им исполнить свою мечту — построить собственный дом для большой семьи, поэтому всегда искренне переживаю за тех, кто не смог ее осуществить. Я сожалею о неаккуратном высказывании», — приводит комментарий Рейна пресс-служба ЕР.