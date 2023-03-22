Зарплатные ожидания в ЯНАО выросли, но соискатели готовы идти на уступки

Самые сговорчивые ямальские соискатели ищут работу в IT и культуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО хотели получать зарплату в среднем от 81 тыс. рублей, это на девять тысяч больше, чем зарплатные ожидания в округе в марте прошлого года. Об этом по результатам исследований сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

«Средние зарплатные ожидания соискателей из Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно данным резюме, за год выросли на 9 тыс. рублей и по итогам февраля составили 81,1 тыс. Рублей. 36% соискателей из Уральского федерального округа (в том числе, из ЯНАО) сообщили, что в целом готовы снизить свои зарплатные ожидания», — говорится в сообщении.

Чаще всего гибкость в ожиданиях готовы проявить работники в сферах инвестиций, IT и культуры. А вот работники строительной, добывающей и автотранспортной отраслей, как правило, не готовы идти на уступки — здесь стоять на своем намерены в среднем 53% соискателей.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в тройку регионов России с самым высоким уровнем зарплат. Больше всего платят ямальцам, работающим в нефтегазодобывающей промышленности.