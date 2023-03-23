23 марта 2023
22 марта 2023

В ЯНАО отправили в колонию мужчину, выбросившего ребенка из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Ямалец проведет в колонии 11 лет Фото:

В ЯНАО суд приговорил в 11 годам колонии строгого режима мужчину, который выбросил двухлетнюю девочку из окна второго этажа. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СК РФ. Происшествие произошло 22 января.

«По данным следствия и суда, ночью 22 января 2023 года в селе Аксарка мужчина 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздраженный плачем двухлетнего ребенка — внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу», — рассказали в ведомстве. Девочка упала в снег, что спасло ее от гибели.

В СК добавили, что плач ребенка услышал сосед преступника. Он занес девочку в дом и вызвал скорую — ребенок не пострадал.

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В ЯНАО суд приговорил в 11 годам колонии строгого режима мужчину, который выбросил двухлетнюю девочку из окна второго этажа. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СК РФ. Происшествие произошло 22 января. «По данным следствия и суда, ночью 22 января 2023 года в селе Аксарка мужчина 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздраженный плачем двухлетнего ребенка — внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу», — рассказали в ведомстве. Девочка упала в снег, что спасло ее от гибели. В СК добавили, что плач ребенка услышал сосед преступника. Он занес девочку в дом и вызвал скорую — ребенок не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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