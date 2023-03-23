Здание главного дворца спорта «Звездный» в ЯНАО дает просадку

Дворцу спорта требуется экспертиза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание главного в ЯНАО дворца спорта «Звездный» в Новом Уренгое дает просадку, а местные власти не предпринимают действий для решения этой проблемы. Со стороны южного входа во дворец лопаются стекла, а техническая экспертиза здания давно не проводилась. Об этом URA.RU сообщил анонимный работник спортивного учреждения.

«После переделки помещений на втором этаже здания началась активная просадка „Звездного“ с южного входа. Это проявляется в потрескавшихся стеклах. Необходимо срочно обследовать здание уполномоченными службами. Иначе, в случае подтверждения опасений, все это приведет к трагедии. Почему руководство дворца замалчивает данную проблему, вопрос остается открытым», — сообщил источник.

Инсайдер добавил, что просадка может быть чревата серьезными последствиями, поскольку во дворце не только проходят все значимые соревнования и концерты, но и ежедневно проводятся занятия для жителей. В администрации Нового Уренгоя на вопрос URA.RU о том, когда проходила последняя экспертиза здания, ответили, что у них нет такой информации. В госстройнадзор ЯНАО также был направлен запрос, ответ на который на момент публикации получен не был.

Само здание изначально было построено с нарушениями. В апреле 2018 года МЧС и прокуратура обязала администрацию исправить более 100 пунктов предписания. Нарушения были исправлены в 2021 году, после чего бывшего директора «Звездного» спешно уволили.