ЧОП судится с курганским детским садом из-за долгов в 170 тысяч рублей

Детский сад задолжал ЧОПу свыше 174 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Частное охранное предприятие «Дозор» подало в суд на курганский детский сад «Серебряное копытце» из-за долгов в размере 174 720 рублей. Дошкольное образовательное учреждение не оплатило услуги охраны за три месяца в прошлом году, указано на сайте Арбитражного суда.

«ЧОП „Дозор“ обратилось в суд с исковым заявлением к курганскому детскому саду комбинированного вида №62 „Серебряное копытце“ о взыскании задолженности в размере 174 720 рублей по договору <…> на оказание охранных услуг. Периоды: июнь, сентябрь и октябрь 2022 года. Истец также требует погасить судебные расходы на госпошлину в размере 6 242 рублей», — написано в документах.

Исковое заявление было принято к производству. Стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры. Ответчику необходимо в срок до 3 апреля представить письменный отзыв на иск. Дополнительными документами с объяснениями по факту заявленных требований суд разрешил обмениваться до 24 апреля текущего года.

О том, что частная больница судилась с курганской гимназии, URA.RU писало ранее. Компания «РЖД-Медицина» требовала вернуть 250 тысяч рублей в счет уплаты долга по договору о сотрудничестве.