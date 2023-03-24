Виновник ДТП возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт

25 марта 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

В суд с иском обратилась пострадавшая при ДТП сторона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Виновник автоаварии возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт машины в размере, превышающем 100 тысяч рублей. Информация об этом содержится в документах Варгашинского райсуда. «Истица обратилась с иском к ответчику о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд решил взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба — 113 745,84 копейки», — указано в материалах дела. Ответчику предписано также компенсировать расходы на проведение досудебной оценки, оплатить услуги официального представителя и госпошлину. При вынесении решения суд учел, что истица понесла частичные затраты на приобретение бампера, крышки багажника и гасителей ударов. О том, что житель Курганской области обратился в суд с требованием о взыскании с виновника автоаварии денег за ремонт своей машины, URA.RU писало ранее. Тогда истец в общей сложности потратил на ремонт 516 547 рублей.

Виновник автоаварии возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт машины в размере, превышающем 100 тысяч рублей. Информация об этом содержится в документах Варгашинского райсуда. «Истица обратилась с иском к ответчику о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд решил взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба — 113 745,84 копейки», — указано в материалах дела. Ответчику предписано также компенсировать расходы на проведение досудебной оценки, оплатить услуги официального представителя и госпошлину. При вынесении решения суд учел, что истица понесла частичные затраты на приобретение бампера, крышки багажника и гасителей ударов. О том, что житель Курганской области обратился в суд с требованием о взыскании с виновника автоаварии денег за ремонт своей машины, URA.RU писало ранее. Тогда истец в общей сложности потратил на ремонт 516 547 рублей.