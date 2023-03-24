24 марта 2023
23 марта 2023

Виновник ДТП возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
В суд с иском обратилась пострадавшая при ДТП сторона Фото:

Виновник автоаварии возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт машины в размере, превышающем 100 тысяч рублей. Информация об этом содержится в документах Варгашинского райсуда.

«Истица обратилась с иском к ответчику о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд решил взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба — 113 745,84 копейки», — указано в материалах дела.

Ответчику предписано также компенсировать расходы на проведение досудебной оценки, оплатить услуги официального представителя и госпошлину. При вынесении решения суд учел, что истица понесла частичные затраты на приобретение бампера, крышки багажника и гасителей ударов.

О том, что житель Курганской области обратился в суд с требованием о взыскании с виновника автоаварии денег за ремонт своей машины, URA.RU писало ранее. Тогда истец в общей сложности потратил на ремонт 516 547 рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Виновник автоаварии возместит жительнице Курганской области затраты на ремонт машины в размере, превышающем 100 тысяч рублей. Информация об этом содержится в документах Варгашинского райсуда. «Истица обратилась с иском к ответчику о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд решил взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба — 113 745,84 копейки», — указано в материалах дела. Ответчику предписано также компенсировать расходы на проведение досудебной оценки, оплатить услуги официального представителя и госпошлину. При вынесении решения суд учел, что истица понесла частичные затраты на приобретение бампера, крышки багажника и гасителей ударов. О том, что житель Курганской области обратился в суд с требованием о взыскании с виновника автоаварии денег за ремонт своей машины, URA.RU писало ранее. Тогда истец в общей сложности потратил на ремонт 516 547 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...