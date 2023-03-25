25 марта 2023
24 марта 2023
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Житель ЯНАО продает билеты на концерт Нурлана Сабурова в три раза дороже, чем на официальном сайте. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Выступление комика в Губкинском пройдет 17 апреля Фото:

Житель Губкинского (ЯНАО) продает два билета на концерт звезды стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?» Нурлана Сабурова за 19 990 рублей. При этом цена билетов на официальном сайте гастрольного тура варьируется от 2800 до 6000 рублей и на данный момент билеты в наличии есть. Объявление размещено на портале Avito.

«Два билета на стендап Нурлана Сабурова. Цена 19 900 рублей. Губкинский, ДК Нефтяник, 17 апреля», — говорится в объявлении. Автор уточняет, что по отдельности билеты не продает и торга нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит популярный комик стендапа на ТНТ Нурлан Сабуров. В Новом Уренгое выступление состоится 16 апреля в ДС «Звездный».

Наличие билетов на концерт Нурлана Сабурова в Губкинском на официальном сайте мероприятия

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Житель Губкинского (ЯНАО) продает два билета на концерт звезды стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?» Нурлана Сабурова за 19 990 рублей. При этом цена билетов на официальном сайте гастрольного тура варьируется от 2800 до 6000 рублей и на данный момент билеты в наличии есть. Объявление размещено на портале Avito. «Два билета на стендап Нурлана Сабурова. Цена 19 900 рублей. Губкинский, ДК Нефтяник, 17 апреля», — говорится в объявлении. Автор уточняет, что по отдельности билеты не продает и торга нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит популярный комик стендапа на ТНТ Нурлан Сабуров. В Новом Уренгое выступление состоится 16 апреля в ДС «Звездный».
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