Житель ЯНАО продает билеты на концерт Нурлана Сабурова в три раза дороже, чем на официальном сайте. Скрин

26 марта 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Выступление комика в Губкинском пройдет 17 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Губкинского (ЯНАО) продает два билета на концерт звезды стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?» Нурлана Сабурова за 19 990 рублей. При этом цена билетов на официальном сайте гастрольного тура варьируется от 2800 до 6000 рублей и на данный момент билеты в наличии есть. Объявление размещено на портале Avito. «Два билета на стендап Нурлана Сабурова. Цена 19 900 рублей. Губкинский, ДК Нефтяник, 17 апреля», — говорится в объявлении. Автор уточняет, что по отдельности билеты не продает и торга нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит популярный комик стендапа на ТНТ Нурлан Сабуров. В Новом Уренгое выступление состоится 16 апреля в ДС «Звездный». Наличие билетов на концерт Нурлана Сабурова в Губкинском на официальном сайте мероприятия Официальный сайт гастрольного тура Нурлана Сабурова

Житель Губкинского (ЯНАО) продает два билета на концерт звезды стендапа на ТНТ и шоу «Что было дальше?» Нурлана Сабурова за 19 990 рублей. При этом цена билетов на официальном сайте гастрольного тура варьируется от 2800 до 6000 рублей и на данный момент билеты в наличии есть. Объявление размещено на портале Avito. «Два билета на стендап Нурлана Сабурова. Цена 19 900 рублей. Губкинский, ДК Нефтяник, 17 апреля», — говорится в объявлении. Автор уточняет, что по отдельности билеты не продает и торга нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит популярный комик стендапа на ТНТ Нурлан Сабуров. В Новом Уренгое выступление состоится 16 апреля в ДС «Звездный».