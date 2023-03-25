25 марта 2023
24 марта 2023
23 марта 2023

Команда из ЯНАО победила в турнире по волейболу на снегу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск часов обратного отсчета до старта Чемпионата мира по волейболу. Екатеринбург, волейбольный мяч
Ямальцы взяли золото турнира (фото из архива) Фото:

Команда из ЯНАО завоевала золото на турнире по волейболу на снегу II Всероссийских Арктических игр в Салехарде. Как сообщили в окружном департаменте по физкультуре и спорту, она обыграла спортсменов из Красноярского края, Коми и Карелии.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — золото. Два дня упорной борьбы, четыре команды из разных регионов Арктики, шесть захватывающих матчей. Спортсмены показали высокий уровень мастерства и достойно отыграли каждый матч», — сообщается в telegram-канале департамента. Турнир стал частью программы Дня Оленевода.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями после завершения первого этапа зимнего чемпионата РФ по волейболу. Глава округа анонсировал строительство площадок для игр и проведение финала федеральных соревнований.

Ямальская команда взяла золото

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Команда из ЯНАО завоевала золото на турнире по волейболу на снегу II Всероссийских Арктических игр в Салехарде. Как сообщили в окружном департаменте по физкультуре и спорту, она обыграла спортсменов из Красноярского края, Коми и Карелии. «Ямало-Ненецкий автономный округ — золото. Два дня упорной борьбы, четыре команды из разных регионов Арктики, шесть захватывающих матчей. Спортсмены показали высокий уровень мастерства и достойно отыграли каждый матч», — сообщается в telegram-канале департамента. Турнир стал частью программы Дня Оленевода. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями после завершения первого этапа зимнего чемпионата РФ по волейболу. Глава округа анонсировал строительство площадок для игр и проведение финала федеральных соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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