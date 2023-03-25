Ямальцы взяли золото турнира (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Команда из ЯНАО завоевала золото на турнире по волейболу на снегу II Всероссийских Арктических игр в Салехарде. Как сообщили в окружном департаменте по физкультуре и спорту, она обыграла спортсменов из Красноярского края, Коми и Карелии.

«Ямало-Ненецкий автономный округ — золото. Два дня упорной борьбы, четыре команды из разных регионов Арктики, шесть захватывающих матчей. Спортсмены показали высокий уровень мастерства и достойно отыграли каждый матч», — сообщается в telegram-канале департамента. Турнир стал частью программы Дня Оленевода.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился впечатлениями после завершения первого этапа зимнего чемпионата РФ по волейболу. Глава округа анонсировал строительство площадок для игр и проведение финала федеральных соревнований.