Рыбаки из Ямальского и Приуральского районов ЯНАО приняли участие в чемпионате любителей подводного лова. Как сообщили в администрации Ямальского района, в мероприятии поучаствовали более 80 человек, среди которых выбрали быстрых и удачливых рыбаков.
«В Салемале прошел чемпионат любителей подледного лова. Первую рыбу поймала Ульяна Попова, самая маленькая рыба попалась Сергею Швецу, самый крупный улов у Василия Филякова», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Первый улов был зафиксирован спустя три минуты после старта. Рыбаки непрерывно соревновались в течение трех часов.
Рыбаки из Ямальского и Приуральского районов ЯНАО приняли участие в чемпионате любителей подводного лова. Как сообщили в администрации Ямальского района, в мероприятии поучаствовали более 80 человек, среди которых выбрали быстрых и удачливых рыбаков. «В Салемале прошел чемпионат любителей подледного лова. Первую рыбу поймала Ульяна Попова, самая маленькая рыба попалась Сергею Швецу, самый крупный улов у Василия Филякова», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Первый улов был зафиксирован спустя три минуты после старта. Рыбаки непрерывно соревновались в течение трех часов. Ранее сообщалось, что в ЯНАО рыбак Андрей Бабичук поймал мелкую щуку и крупных окуней, весом около килограмма. Он рыбачил на реке Етыпур.