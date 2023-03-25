В Ямальском районе ЯНАО прошел чемпионат любителей подледного лова

Первую рыбу поймали через три минуты после старта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбаки из Ямальского и Приуральского районов ЯНАО приняли участие в чемпионате любителей подводного лова. Как сообщили в администрации Ямальского района, в мероприятии поучаствовали более 80 человек, среди которых выбрали быстрых и удачливых рыбаков.

«В Салемале прошел чемпионат любителей подледного лова. Первую рыбу поймала Ульяна Попова, самая маленькая рыба попалась Сергею Швецу, самый крупный улов у Василия Филякова», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Первый улов был зафиксирован спустя три минуты после старта. Рыбаки непрерывно соревновались в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО рыбак Андрей Бабичук поймал мелкую щуку и крупных окуней, весом около килограмма. Он рыбачил на реке Етыпур.

Первый улов был зафиксирован спустя три минуты после старта «Мой Ямальский район», «ВКонтакте»

Рыбаки соревновались три часа «Мой Ямальский район», «ВКонтакте»