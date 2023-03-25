Тюменцем рассказали, от чего чаще умирают мужчины

Основная причина смертности мужчин в Тюмени — болезни системы кровообращения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
«Первое место среди причин смерти мужчин в возрасте 40—60 лет занимают болезни системы кровообращения. По статистике, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома. Лишь 1% случаев приходится на внезапную смерть», — отметили в департаменте здравоохранения региона со ссылкой на Росстат. Об этом пишет портал «Новости Тюмени».
Огромную роль в возникновении болезней системы кровообращения играют вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Эти же привычки вызывают у большинства пациентов онкологические заболевания.
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