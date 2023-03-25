25 марта 2023
24 марта 2023

Тюменцем рассказали, от чего чаще умирают мужчины

Депздрав: мужчины в Тюмени чаще всего умирают от болезней системы кровообращения
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома Фото:

Основная причина смертности мужчин в Тюмени — болезни системы кровообращения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

«Первое место среди причин смерти мужчин в возрасте 40—60 лет занимают болезни системы кровообращения. По статистике, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома. Лишь 1% случаев приходится на внезапную смерть», — отметили в департаменте здравоохранения региона со ссылкой на Росстат. Об этом пишет портал «Новости Тюмени».

Огромную роль в возникновении болезней системы кровообращения играют вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Эти же привычки вызывают у большинства пациентов онкологические заболевания.

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Основная причина смертности мужчин в Тюмени — болезни системы кровообращения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области. «Первое место среди причин смерти мужчин в возрасте 40—60 лет занимают болезни системы кровообращения. По статистике, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома. Лишь 1% случаев приходится на внезапную смерть», — отметили в департаменте здравоохранения региона со ссылкой на Росстат. Об этом пишет портал «Новости Тюмени». Огромную роль в возникновении болезней системы кровообращения играют вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Эти же привычки вызывают у большинства пациентов онкологические заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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