Тюменцем рассказали, от чего чаще умирают мужчины

Депздрав: мужчины в Тюмени чаще всего умирают от болезней системы кровообращения

26 марта 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основная причина смертности мужчин в Тюмени — болезни системы кровообращения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области. «Первое место среди причин смерти мужчин в возрасте 40—60 лет занимают болезни системы кровообращения. По статистике, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома. Лишь 1% случаев приходится на внезапную смерть», — отметили в департаменте здравоохранения региона со ссылкой на Росстат. Об этом пишет портал «Новости Тюмени». Огромную роль в возникновении болезней системы кровообращения играют вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Эти же привычки вызывают у большинства пациентов онкологические заболевания.

Основная причина смертности мужчин в Тюмени — болезни системы кровообращения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области. «Первое место среди причин смерти мужчин в возрасте 40—60 лет занимают болезни системы кровообращения. По статистике, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте в больницах и дома. Лишь 1% случаев приходится на внезапную смерть», — отметили в департаменте здравоохранения региона со ссылкой на Росстат. Об этом пишет портал «Новости Тюмени». Огромную роль в возникновении болезней системы кровообращения играют вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем. Эти же привычки вызывают у большинства пациентов онкологические заболевания.