26 марта 2023
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24 марта 2023

Жители поселка в Кургане час не могли дождаться автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
Горожане не могли уехать из поселка Вороновка Фото:

Жители Кургана больше часа не могли уехать с остановки в поселке Вороновка. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Район Вороновка, конечная остановка. Больше часа не было никаких автобусов. На остановке собралось много народу, один автобус за это время приехал, развернулся и уехал, никого не посадив», — написала пользователь Раввеста Русакова в группе «О, Курган».

Она добавила, что, когда автобус пришел, он был переполнен. К посту женщина прикрепила видео, на котором автобус ожидают почти 20 человек. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

Жители Кургана регулярно жалуются на нарушение графиков движения автобусов, переполненные салоны и неудобные указатели. В середине марта представители власти подтвердили, что установленные указатели с графиком маршрутов были неудобны для горожан. В мэрии решили заменить аншлаги на более удобные.

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Жители Кургана больше часа не могли уехать с остановки в поселке Вороновка. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте». «Район Вороновка, конечная остановка. Больше часа не было никаких автобусов. На остановке собралось много народу, один автобус за это время приехал, развернулся и уехал, никого не посадив», — написала пользователь Раввеста Русакова в группе «О, Курган». Она добавила, что, когда автобус пришел, он был переполнен. К посту женщина прикрепила видео, на котором автобус ожидают почти 20 человек. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Жители Кургана регулярно жалуются на нарушение графиков движения автобусов, переполненные салоны и неудобные указатели. В середине марта представители власти подтвердили, что установленные указатели с графиком маршрутов были неудобны для горожан. В мэрии решили заменить аншлаги на более удобные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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