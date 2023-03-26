Жители поселка в Кургане час не могли дождаться автобуса. Видео

27 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Горожане не могли уехать из поселка Вороновка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана больше часа не могли уехать с остановки в поселке Вороновка. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте». «Район Вороновка, конечная остановка. Больше часа не было никаких автобусов. На остановке собралось много народу, один автобус за это время приехал, развернулся и уехал, никого не посадив», — написала пользователь Раввеста Русакова в группе «О, Курган». Она добавила, что, когда автобус пришел, он был переполнен. К посту женщина прикрепила видео, на котором автобус ожидают почти 20 человек. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Жители Кургана регулярно жалуются на нарушение графиков движения автобусов, переполненные салоны и неудобные указатели. В середине марта представители власти подтвердили, что установленные указатели с графиком маршрутов были неудобны для горожан. В мэрии решили заменить аншлаги на более удобные.

Жители Кургана больше часа не могли уехать с остановки в поселке Вороновка. Об этом местная жительница сообщила в соцсети «ВКонтакте». «Район Вороновка, конечная остановка. Больше часа не было никаких автобусов. На остановке собралось много народу, один автобус за это время приехал, развернулся и уехал, никого не посадив», — написала пользователь Раввеста Русакова в группе «О, Курган». Она добавила, что, когда автобус пришел, он был переполнен. К посту женщина прикрепила видео, на котором автобус ожидают почти 20 человек. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Жители Кургана регулярно жалуются на нарушение графиков движения автобусов, переполненные салоны и неудобные указатели. В середине марта представители власти подтвердили, что установленные указатели с графиком маршрутов были неудобны для горожан. В мэрии решили заменить аншлаги на более удобные.