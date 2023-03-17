Власти Кургана признались в ошибке при установке досок с расписанием автобусов

Ошибка была выявлена при установке первой партии аншлагов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане при монтаже первой сотни досок с расписанием движения автобусов (аншлагов) был обнаружен просчет. Об этом сообщил глава департамента развития городского хозяйства Курганской области Андрей Плешков.

«Нами было установлено 500 аншлагов. При монтаже первой сотни мы обнаружили, что шрифты немного не читаются, они не удобны для граждан. Поэтому мы приняли решение о замене этих аншлагов в ближайшее время. Фон будет тот же, но шрифты — более крупные. Кроме того, мы поменяем нахождение некоторых аншлагов на более удобное», — заявил глава департамента, видеообращение которого размещено в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о ситуации с реформой в целом, он отметил, что «проблема уходит». Озабоченность директора департамента горхоза по-прежнему вызывают лишь перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам.

Курганская транспортная реформа была запущена в 2023 году. В рамках ее проведения планировали поэтапно заменить 51 автобусный маршрут. Решение властей вызвало волну недовольства граждан. От курганцев регулярно поступают жалобы на нарушение графиков движения автобусов, переполненные салоны и неудобные указатели. Ранее глава Кургана Елена Ситникова объясняла, почему новое расписание маршрутов висит в неудобном месте. Это сделано, чтобы до них не дотянулись вандалы.