В Кургане рабочие не могут доехать до заводов из-за переполненных автобусов

По словам горожанки, ей тяжело добраться на автобусе до своего места работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане некоторые работники заводов долго не могут доехать до своих предприятий из-за переполненных автобусов. Об этом в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» сообщила местная жительница.

«Обращаюсь к администрации по поводу транспортной реформы. <…> Мы работаем на заводе. До работы не добраться и обратно тоже. Два автобуса № 7 оставили, они битком, туда попасть невозможно — ни утром ни вечером», — написала в группе пользователь Аннелина Вайс.

По ее мнению, горожанам будет удобнее, если автобусы маршрута № 54 смогут заезжать на улицу, где находятся заводы «Курганхиммаш» и «Корвет». Она добавила, что готовит по этому поводу письмо президенту и готова рассказывать о проблемах реформы по телевидению.

На городской карте интерактивных маршрутов общественного транспорта указано, что маршрут № 54 проходит по соседнему с улицей Бурова-Петрова проспекту Машиностроителей. Через улицу Бурова-Петрова, где находятся заводы, проходят новые маршруты автобусов № 63, 68, 73, 90.

Транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый, началась в Кургане в 2023 году. Сотрудники нескольких заводов просили партию «Коммунистов России» помочь решить проблему с автобусным сообщением. В мэрии ранее сообщали, что будут корректировать график движения автобусов для удобства работников заводов. Глава Кургана Елена Ситникова отмечала, что руководители профсоюзных организаций промышленных предприятий не высказали нареканий во время встречи, посвященной реформе.