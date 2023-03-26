26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Власти ЯНАО усилили управление делами правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, автомобилист, разговаривает по телефону за рулём, водитель, шофер
Управделами взяло под контроль водителей госучреждений Фото:

Все водители госучреждений ЯНАО перешли под контроль производственно-технического объединения управления делами правительства. Как сообщается в документах на сайте ямальской власти, штат управделами пополнился 16 водителями.

«Водители госучреждений ЯНАО перешли в единый центр обеспечения служебным транспортом для обеспечения более справедливой загрузки таких специалистов и эффективной работы транспорта», — комментирует документ пресс-служба правительства региона. Теперь в ПТО управделами 991 сотрудник.

Собственных водителей лишилось 10 государственных учреждений. В их числе — центр занятости населения, управление по обеспечению содействия федеральным органам власти и деятельности мировых судей, центр спортивной подготовки и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 года управделами разрабатывало приложение для использования служебного транспорта. Система позволит избежать использования чиновниками служебного авто для личных нужд и равномерно распределит автомобили на все структуры правительства.

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Все водители госучреждений ЯНАО перешли под контроль производственно-технического объединения управления делами правительства. Как сообщается в документах на сайте ямальской власти, штат управделами пополнился 16 водителями. «Водители госучреждений ЯНАО перешли в единый центр обеспечения служебным транспортом для обеспечения более справедливой загрузки таких специалистов и эффективной работы транспорта», — комментирует документ пресс-служба правительства региона. Теперь в ПТО управделами 991 сотрудник. Собственных водителей лишилось 10 государственных учреждений. В их числе — центр занятости населения, управление по обеспечению содействия федеральным органам власти и деятельности мировых судей, центр спортивной подготовки и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 года управделами разрабатывало приложение для использования служебного транспорта. Система позволит избежать использования чиновниками служебного авто для личных нужд и равномерно распределит автомобили на все структуры правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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