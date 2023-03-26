Власти ЯНАО усилили управление делами правительства

27 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Управделами взяло под контроль водителей госучреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все водители госучреждений ЯНАО перешли под контроль производственно-технического объединения управления делами правительства. Как сообщается в документах на сайте ямальской власти, штат управделами пополнился 16 водителями. «Водители госучреждений ЯНАО перешли в единый центр обеспечения служебным транспортом для обеспечения более справедливой загрузки таких специалистов и эффективной работы транспорта», — комментирует документ пресс-служба правительства региона. Теперь в ПТО управделами 991 сотрудник. Собственных водителей лишилось 10 государственных учреждений. В их числе — центр занятости населения, управление по обеспечению содействия федеральным органам власти и деятельности мировых судей, центр спортивной подготовки и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 года управделами разрабатывало приложение для использования служебного транспорта. Система позволит избежать использования чиновниками служебного авто для личных нужд и равномерно распределит автомобили на все структуры правительства.

Все водители госучреждений ЯНАО перешли под контроль производственно-технического объединения управления делами правительства. Как сообщается в документах на сайте ямальской власти, штат управделами пополнился 16 водителями. «Водители госучреждений ЯНАО перешли в единый центр обеспечения служебным транспортом для обеспечения более справедливой загрузки таких специалистов и эффективной работы транспорта», — комментирует документ пресс-служба правительства региона. Теперь в ПТО управделами 991 сотрудник. Собственных водителей лишилось 10 государственных учреждений. В их числе — центр занятости населения, управление по обеспечению содействия федеральным органам власти и деятельности мировых судей, центр спортивной подготовки и другие. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 года управделами разрабатывало приложение для использования служебного транспорта. Система позволит избежать использования чиновниками служебного авто для личных нужд и равномерно распределит автомобили на все структуры правительства.