Власти ЯНАО усилили управление делами правительства

Все водители госучреждений ЯНАО перешли под контроль производственно-технического объединения управления делами правительства. Как сообщается в документах на сайте ямальской власти, штат управделами пополнился 16 водителями.
«Водители госучреждений ЯНАО перешли в единый центр обеспечения служебным транспортом для обеспечения более справедливой загрузки таких специалистов и эффективной работы транспорта», — комментирует документ пресс-служба правительства региона. Теперь в ПТО управделами 991 сотрудник.
Собственных водителей лишилось 10 государственных учреждений. В их числе — центр занятости населения, управление по обеспечению содействия федеральным органам власти и деятельности мировых судей, центр спортивной подготовки и другие.
Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 года управделами разрабатывало приложение для использования служебного транспорта. Система позволит избежать использования чиновниками служебного авто для личных нужд и равномерно распределит автомобили на все структуры правительства.
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