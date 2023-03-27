27 марта 2023
26 марта 2023
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В ЯНАО пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ученики, подростки, девочки, школьники
Девочка пропала 27 марта Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропала 15-летняя Мадинат Баймурзаева. Информацию разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Помогите найти подростка! Мадинат Баймурзаева, 15 лет, Новый Уренгой, ЯНАО. С 27 марта 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

У подростка темно-русые волосы и карие глаза, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение. Она была одета в темно-желтую куртку, черные сапоги, белую шапку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам 8-800-200-71-78 или 112.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пропала 15-летняя Мадинат Баймурзаева. Информацию разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда. «Помогите найти подростка! Мадинат Баймурзаева, 15 лет, Новый Уренгой, ЯНАО. С 27 марта 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте». У подростка темно-русые волосы и карие глаза, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение. Она была одета в темно-желтую куртку, черные сапоги, белую шапку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам 8-800-200-71-78 или 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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