Девочка пропала 27 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропала 15-летняя Мадинат Баймурзаева. Информацию разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Помогите найти подростка! Мадинат Баймурзаева, 15 лет, Новый Уренгой, ЯНАО. С 27 марта 2023 года ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

У подростка темно-русые волосы и карие глаза, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение. Она была одета в темно-желтую куртку, черные сапоги, белую шапку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам 8-800-200-71-78 или 112.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.