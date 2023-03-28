Международный строймаркет взял на контроль ситуацию с ценами в Тюмени

Компании удается сдерживать цены благодаря сотрудничеству с местными поставщиками Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Тюмени гипермаркет «Леруа Мерлен» в преддверии начала ремонтно-строительного сезона не стал повышать стоимость своих товаров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе магазина. По их словам, цены удается сдерживать за счет партнерства с местными поставщиками.

«Мы придерживаемся политики „Низкие цены каждый день“. Ценообразование зависит от множества факторов. Для того, чтобы нивелировать последствия от колебаний курсов валют и конъюнктуры на внешних рынках, мы устанавливаем партнерство с местными поставщиками. Это позволяет нам оперативно регулировать цены и даже снижать их», — рассказали представители «Леруа Мерлен».

В гипермаркете ответили, что колебание цен не зависит от сезона. Более существенное влияние оказывает то, что у некоторых российских поставщиков часть комплектующих или сырья поставляется из-за рубежа, и это не может не отразиться на итоговой стоимости.

Ранее специалисты Тюменьстата зафиксировали рост цен на цемент. При этом значительно подешевели масляные краски и кирпич.