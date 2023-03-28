Тюменская фабрика, пережившая птичий грипп, спасается от новых инфекций оружием и мини-взрывами

29 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Отгонять птиц от «Боровской» будут выстрелами и мини-взрывами Фото: Анна Майорова © URA.RU Диких птиц, которые переносят различные заболевания, от тюменской птицефабрики «Боровской» будут отпугивать взрывами петард и выстрелами из пневматики. Соответствующий контракт предприятие заключило с физлицом, данные опубликованы на портале госзакупок. В 2021 году птицефабрика закрылась на карантин по птичьему гриппу, а все поголовье куриц пришлось сжечь. «Оказание услуг по отпугиванию дикой (синантропной) птицы. Исполнитель самостоятельно определяет время и места скоплений птицы и осуществляет ее отпугивание путем производства шумовых эффектов, производимых при использовании петард и с использованием пневматической винтовки», — говорится в договоре между птицефабрикой «Боровской» и победителем тендера. Пугать воробьев, ворон, синиц и других пернатых будет единственный заявившийся участник — Сергей Кудрявцев. Он не является индивидуальным предпринимателем и выступает как физлицо. За свои услуги тюменец, в общей сложности, получит 105 тысяч рублей за семь месяцев. Расчет с ним будут производить наличными. Отпугивать птиц необходимо не менее пяти раз в месяц. Птицефабрика «Боровская» была закрыта на карантин осенью 2021 года. На предприятии был обнаружен птичий грипп. Это привело к полному уничтожению поголовья кур, дым от сжигания которых доставлял неудобства тюменцам. Также у жителей близлежащего поселка изымали домашнюю птицу, что приводило к скандалам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диких птиц, которые переносят различные заболевания, от тюменской птицефабрики «Боровской» будут отпугивать взрывами петард и выстрелами из пневматики. Соответствующий контракт предприятие заключило с физлицом, данные опубликованы на портале госзакупок. В 2021 году птицефабрика закрылась на карантин по птичьему гриппу, а все поголовье куриц пришлось сжечь. «Оказание услуг по отпугиванию дикой (синантропной) птицы. Исполнитель самостоятельно определяет время и места скоплений птицы и осуществляет ее отпугивание путем производства шумовых эффектов, производимых при использовании петард и с использованием пневматической винтовки», — говорится в договоре между птицефабрикой «Боровской» и победителем тендера. Пугать воробьев, ворон, синиц и других пернатых будет единственный заявившийся участник — Сергей Кудрявцев. Он не является индивидуальным предпринимателем и выступает как физлицо. За свои услуги тюменец, в общей сложности, получит 105 тысяч рублей за семь месяцев. Расчет с ним будут производить наличными. Отпугивать птиц необходимо не менее пяти раз в месяц. Птицефабрика «Боровская» была закрыта на карантин осенью 2021 года. На предприятии был обнаружен птичий грипп. Это привело к полному уничтожению поголовья кур, дым от сжигания которых доставлял неудобства тюменцам. Также у жителей близлежащего поселка изымали домашнюю птицу, что приводило к скандалам.