Дмитрий Артюхов лично контролирует работу управленцев в молодежной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники ЯНАО опасаются идти на должность главы управления молодежной политики в Новом Уренгое, потому что не хотят оказаться под пристальным вниманием губернатора Дмитрия Артюхова. После того как Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике, он нацелился поднять «молодежку» в округе и лично контролирует все решения в этой сфере, сообщил URA.RU источник в политбомонде.

«За любой сбой в делах молодежной политики приходится головой отвечать перед губернатором. А „молодежка“ в регионе развивается не так стремительно, как этого хотелось бы властям. Поэтому и желающих взять на себя эту ответственность нет», — сообщил источник.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Пост начальника управления молодежной политики в Новом Уренгое стал свободным в январе. С экс-главой ведомства Павлом Бухаровым власти не продлили контракт.