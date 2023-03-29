29 марта 2023
28 марта 2023

Чиновники ЯНАО отказываются от должности руководителя в мэрии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов лично контролирует работу управленцев в молодежной политике Фото:

Чиновники ЯНАО опасаются идти на должность главы управления молодежной политики в Новом Уренгое, потому что не хотят оказаться под пристальным вниманием губернатора Дмитрия Артюхова. После того как Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике, он нацелился поднять «молодежку» в округе и лично контролирует все решения в этой сфере, сообщил URA.RU источник в политбомонде.

«За любой сбой в делах молодежной политики приходится головой отвечать перед губернатором. А „молодежка“ в регионе развивается не так стремительно, как этого хотелось бы властям. Поэтому и желающих взять на себя эту ответственность нет», — сообщил источник.

В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Пост начальника управления молодежной политики в Новом Уренгое стал свободным в январе. С экс-главой ведомства Павлом Бухаровым власти не продлили контракт.

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Чиновники ЯНАО опасаются идти на должность главы управления молодежной политики в Новом Уренгое, потому что не хотят оказаться под пристальным вниманием губернатора Дмитрия Артюхова. После того как Артюхов возглавил комиссию Госсовета по молодежной политике, он нацелился поднять «молодежку» в округе и лично контролирует все решения в этой сфере, сообщил URA.RU источник в политбомонде. «За любой сбой в делах молодежной политики приходится головой отвечать перед губернатором. А „молодежка“ в регионе развивается не так стремительно, как этого хотелось бы властям. Поэтому и желающих взять на себя эту ответственность нет», — сообщил источник. В администрацию Нового Уренгоя агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Пост начальника управления молодежной политики в Новом Уренгое стал свободным в январе. С экс-главой ведомства Павлом Бухаровым власти не продлили контракт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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