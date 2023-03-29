Власти ЯНАО готовят постановление о лишении департамента молодежи полномочий в области туризма

Депмолодежи ЯНАО больше не будет отвечать за туризм Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ближайшее время в ЯНАО агентство по развитию регионального туризма останется единственной структурой, отвечающей за отрасль. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти, сейчас готовится документ, который лишит соответствующих полномочий окружной департамент молодежной политики и туризма.

«Документ, в котором само слово „туризм“ исчезнет из названия ведомства, уже находится в работе. Это прямо указывает на то, что губернатор Дмитрий Артюхов лишает департамент соответствующих полномочий. Заниматься развитием туризма в ЯНАО будет соответствующее учреждение», — сообщили собеседники агентства.

Представители департамента молодежной политики и туризма ЯНАО подтвердили, что проект документа об изменении названия ведомства находится в работе, и пообещали подготовить более развернутый комментарий. На момент публикации он предоставлен не был.

Ранее источники URA.RU рассказывали о серьезном ослаблении позиций главы окружной «молодежки» Наиля Хайруллина. При этом стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла почти на 50%.