В ближайшее время в ЯНАО агентство по развитию регионального туризма останется единственной структурой, отвечающей за отрасль. Как рассказали URA.RU инсайдеры в органах власти, сейчас готовится документ, который лишит соответствующих полномочий окружной департамент молодежной политики и туризма.
«Документ, в котором само слово „туризм“ исчезнет из названия ведомства, уже находится в работе. Это прямо указывает на то, что губернатор Дмитрий Артюхов лишает департамент соответствующих полномочий. Заниматься развитием туризма в ЯНАО будет соответствующее учреждение», — сообщили собеседники агентства.
Представители департамента молодежной политики и туризма ЯНАО подтвердили, что проект документа об изменении названия ведомства находится в работе, и пообещали подготовить более развернутый комментарий. На момент публикации он предоставлен не был.
Ранее источники URA.RU рассказывали о серьезном ослаблении позиций главы окружной «молодежки» Наиля Хайруллина. При этом стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла почти на 50%.
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