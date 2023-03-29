В последний день марта в ЯНАО придут тридцатиградусные морозы

Последний день марта будет самым холодным за неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

К выходным в ЯНАО обещают резкие перепады температур. В пятницу похолодает до -30 градусов, в некоторых районах ожидается метель, а в воскресенье потеплеет до +5 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

«31 марта температура воздуха — 25…- 30°C, местами до -18, по западу -13,-18 градусов. Ветер юго-восточный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с», — говорится на сайте УГМС.

К выходным температура поднимется до -20, а в западных районах ожидается +2 градуса и небольшой дождь. В отельных районах будет метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В воскресенье синоптики обещают +5 градусов и умеренные осадки.

Ранее URA.RU сообщало, что всю неделю в ЯНАО держалась минусовая температура. Из-за сильного ветра местами температура ощущалась на -27 градусов.