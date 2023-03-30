В Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal: что известно днем 30 марта

Гершкович интересовался работой «Уралвагонзавода», что и стало одной из причин задержания журналиста
новость из сюжетаВ Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal
Днем 30 марта стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. URA.RU собрало информацию, которая известна на данный момент.
- Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь с 29 марта, что вызвало беспокойство у екатеринбургского пиарщика Ярослава Ширшикова и американского представителя редакции. Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы написать о том, как в российском обществе относятся к ЧВК «Вагнер».
- Днем 30 марта стало известно, что американского журналиста задержали сотрудники ФСБ, которые вменяют Гершковичу статью о шпионаже: мужчина пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну.
- По данным источника URA.RU, журналист активно интересовался работой «Уралвагонзавода», который считается главным танковым заводом РФ.
- Редакция The Wall Street Journal заявила, что направит в Екатеринбург защитников, которые будут отстаивать интересы журналиста, также они выразили беспокойство по поводу его состояния и требуют немедленного освобождения.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанный журналист The Wall Street Journal работал под прикрытием.
- В Кремле подтвердили, что Гершковича «взяли с поличным», при этом добавили, что мужчину не будут высылать из страны.
- По словам журналиста Дмитрия Колезева (признан иноагентом в РФ), Гершкович консультировался с ним перед поездкой в Екатеринбург: просил контакты местных журналистов, политиков, руководства Ельцин Центра и пресс-службы компании «Сима-ленд».
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По данным источников в силовых структурах, подозреваемый в шпионаже журналист будет перевезен в Москву для заключения под арест и суда.
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