В Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal: что известно днем 30 марта

30 марта 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Днем 30 марта стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. URA.RU собрало информацию, которая известна на данный момент. По данным источников в силовых структурах, подозреваемый в шпионаже журналист будет перевезен в Москву для заключения под арест и суда.