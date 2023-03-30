В Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal: что известно днем 30 марта

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Гершкович интересовался работой «Уралвагонзавода», что и стало одной из причин задержания журналиста Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Днем 30 марта стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. URA.RU собрало информацию, которая известна на данный момент.

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Днем 30 марта стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в сборе сведений, составляющих государственную тайну. URA.RU собрало информацию, которая известна на данный момент. По данным источников в силовых структурах, подозреваемый в шпионаже журналист будет перевезен в Москву для заключения под арест и суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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