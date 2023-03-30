The Wall Street Journal прокомментировала задержание своего журналиста в Екатеринбурге

Газета The Wall Street Journal озвучила свою официальную позицию по поводу задержания журналиста Эвана Гершковича, выразив обеспокоенность событием. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте СМИ.
«The Wall Street Journal глубоко обеспокоен безопасностью господина Гершковича», — говорится в сообщении на сайте. Гершкович работал в московском бюро американской газеты.
Информация о задержании журналиста появилась днем 30 марта. По официальной информации ФСБ РФ, Гершкович пытался шпионить за оборонно-промышленными предприятиями Свердловской области, однако был остановлен силовиками прежде, чем успел получить необходимую информацию. По данным источника URA.RU в силовых структурах, журналист добывал секретную информацию для правительства США и, в числе прочего, пытался шпионить за работой «Уралвагонзавода». Возбуждено уголовное дело.
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