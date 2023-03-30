The Wall Street Journal прокомментировала задержание своего журналиста в Екатеринбурге

The Wall Street Journal выразила обеспокоенность задержанием журналиста Эвана Гершковича

30 марта 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Бойцы ФСБ поймали журналиста прежде, чем он успел получить секретную информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Газета The Wall Street Journal озвучила свою официальную позицию по поводу задержания журналиста Эвана Гершковича, выразив обеспокоенность событием. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте СМИ. «The Wall Street Journal глубоко обеспокоен безопасностью господина Гершковича», — говорится в сообщении на сайте. Гершкович работал в московском бюро американской газеты. Информация о задержании журналиста появилась днем 30 марта. По официальной информации ФСБ РФ, Гершкович пытался шпионить за оборонно-промышленными предприятиями Свердловской области, однако был остановлен силовиками прежде, чем успел получить необходимую информацию. По данным источника URA.RU в силовых структурах, журналист добывал секретную информацию для правительства США и, в числе прочего, пытался шпионить за работой «Уралвагонзавода». Возбуждено уголовное дело.

Газета The Wall Street Journal озвучила свою официальную позицию по поводу задержания журналиста Эвана Гершковича, выразив обеспокоенность событием. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте СМИ. «The Wall Street Journal глубоко обеспокоен безопасностью господина Гершковича», — говорится в сообщении на сайте. Гершкович работал в московском бюро американской газеты. Информация о задержании журналиста появилась днем 30 марта. По официальной информации ФСБ РФ, Гершкович пытался шпионить за оборонно-промышленными предприятиями Свердловской области, однако был остановлен силовиками прежде, чем успел получить необходимую информацию. По данным источника URA.RU в силовых структурах, журналист добывал секретную информацию для правительства США и, в числе прочего, пытался шпионить за работой «Уралвагонзавода». Возбуждено уголовное дело.