Журналист The Wall Street Journal консультировался перед поездкой в Екатеринбург

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Совет неравнодушных граждан в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, колезев дмитрий
Дмитрий Колезев (признан иностранным агентом) консультировал Гершковича накануне его поездки в Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Перед тем, как поехать в Екатеринбург, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович узнавал контакты местных журналистов, руководства Ельцин Центра и интересовался назначением Игоря Пушкарева на пост директора Музея истории Екатеринбурга. Об этом в своем telegram-канале заявил журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), который общался с Гершковичем.

«Я говорил с Эваном Гершковичем до его поездки в Екатеринбург. Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе. В частности, Эван спрашивал меня контакты местных журналистов, контакты руководства Ельцин Центра для интервью, пресс-секретаря компании „Сима-ленд“, известной своими патриотическими акциями», — поделился Колезев.

Как полагает Колезев, помимо прочего, Эван планировал пообщаться с сотрудниками оборонных предприятий по поводу спецоперации. «Как я понимаю, он надеялся на улице поймать кого-нибудь у проходной УВЗ (Уралвагонзавод — прим. ред.) в Нижнем Тагиле или ОКБ „Новатор“ в Екатеринбурге (оба предприятия легко находятся на любой публичной карте, их расположение — не тайна)», — заявил Колезев.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 29 марта — его подозревают в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эвана «взяли с поличным». Редакция The Wall Street Journal обеспокоен безопасностью Гершковича.

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Перед тем, как поехать в Екатеринбург, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович узнавал контакты местных журналистов, руководства Ельцин Центра и интересовался назначением Игоря Пушкарева на пост директора Музея истории Екатеринбурга. Об этом в своем telegram-канале заявил журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), который общался с Гершковичем. «Я говорил с Эваном Гершковичем до его поездки в Екатеринбург. Судя по разговору, он готовился к обычной, хоть и довольно опасной в нынешних условиях, журналистской работе. В частности, Эван спрашивал меня контакты местных журналистов, контакты руководства Ельцин Центра для интервью, пресс-секретаря компании „Сима-ленд“, известной своими патриотическими акциями», — поделился Колезев. Как полагает Колезев, помимо прочего, Эван планировал пообщаться с сотрудниками оборонных предприятий по поводу спецоперации. «Как я понимаю, он надеялся на улице поймать кого-нибудь у проходной УВЗ (Уралвагонзавод — прим. ред.) в Нижнем Тагиле или ОКБ „Новатор“ в Екатеринбурге (оба предприятия легко находятся на любой публичной карте, их расположение — не тайна)», — заявил Колезев. Гершкович был задержан в Екатеринбурге 29 марта — его подозревают в шпионаже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По версии ФСБ, Гершкович пытался добыть сведения для правительства США. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эвана «взяли с поличным». Редакция The Wall Street Journal обеспокоен безопасностью Гершковича.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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