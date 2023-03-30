В Кремле раскрыли судьбу американских журналистов в РФ после задержания Гершковича

Журналисты московского бюро американской газеты The Wall Street Journal, которые не нарушают законы России, не будут высланы из страны, несмотря на задержании за шпионаж их корреспондента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, они будут дальше работать», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его спросили, будут ли депортированы журналисты газеты из-за подозрений в шпионаже, павших на Гершковича.
Журналист был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. По официальным данным, правительство США поставило перед ним задачу разведать информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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