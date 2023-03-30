The Wall Street Journal потребовала освободить задержанного в Екатеринбурге журналиста

Американская газета The Wall Street Journal выпустило требование отпустить журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже. Заявление размещено на сайте информагентства Reuters.
«The Wall Street Journal отвергает обвинения в адрес задержанного в РФ корреспондента Грешковича. Требует его немедленного освобождения», — говорится в сообщении информагентства.
Информацию о задержании Гершковича подтверждали в Центре общественных связей ФСБ России. В Кремле сообщили, что, по их информации, журналист был пойман с поличным. Он обвиняется в сборе секретных сведений об оборонно-промышленном комплексе России по заказу правительства США. Подробной информации о его деятельности пока не публиковалось, однако источники сообщают, что его визит был связан, в числе прочего, с работой «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.
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