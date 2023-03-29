Пассажиров тюменских междугородних автобусов защитят от террористов

Управление госзакупок Тюменской области ищет подрядчика, способного справиться с задачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На защиту тюменского автовокзала от террактов и других чрезвычайных ситуаций потратят 14 млн рублей, эта сумма подразумевает охрану автостанции с середины апреля до конца сентября 2023 года. Информация о закупке размещена на едином портале госзакупок РФ.

«Закупка № 0167200003423001640 — оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. Объект охраны — тюменский автовокзал, аукцион на понижение цены. Начальная стоимость закупки — 14 миллионов рублей. Заказчик — управление госзакупок Тюменской области», — говорится в сообщении.

В приложенных к закупке документах прописан ряд требований к охранному предприятию, которое будет заниматься защитой тюменской автостанции. Они включают в себя инструкции на случай не только терракта, но и других ЧП, например — ДТП или нарушений общественного порядка.

Ранее агентство рассказало, что тюменский депутат призвал усилить безопасность школ области. По его предложению, школьным охранникам необходимо выдать огнестрельное оружие.