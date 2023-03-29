29 марта 2023
28 марта 2023

В ЯНАО закрыли железную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Железная дорога закрыта на ремонт (архивное фото) Фото:

Железную дорогу Пангоды — Надым в ЯНАО закрыли на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Закрыта ветка РЖД Пангоды — Надым из-за ремонта. Движение по дороге Надым-Пангоды доступно для всех видов транспортных средств», — сообщили агентству в правительстве. Движение тяжеловесных транспортных средств, которые превышают допустимую нагрузку, осуществляется при наличии специальных разрешений.

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» начинает реконструкцию железнодорожного участка «Надым — Пангоды». Он станет частью Северного широтного хода.

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Железную дорогу Пангоды — Надым в ЯНАО закрыли на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Закрыта ветка РЖД Пангоды — Надым из-за ремонта. Движение по дороге Надым-Пангоды доступно для всех видов транспортных средств», — сообщили агентству в правительстве. Движение тяжеловесных транспортных средств, которые превышают допустимую нагрузку, осуществляется при наличии специальных разрешений. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» начинает реконструкцию железнодорожного участка «Надым — Пангоды». Он станет частью Северного широтного хода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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