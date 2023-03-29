В ЯНАО закрыли железную дорогу

Железная дорога закрыта на ремонт (архивное фото)
Железную дорогу Пангоды — Надым в ЯНАО закрыли на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.
«Закрыта ветка РЖД Пангоды — Надым из-за ремонта. Движение по дороге Надым-Пангоды доступно для всех видов транспортных средств», — сообщили агентству в правительстве. Движение тяжеловесных транспортных средств, которые превышают допустимую нагрузку, осуществляется при наличии специальных разрешений.
Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» начинает реконструкцию железнодорожного участка «Надым — Пангоды». Он станет частью Северного широтного хода.
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