В ЯНАО закрыли железную дорогу

30 марта 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Железная дорога закрыта на ремонт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Железную дорогу Пангоды — Надым в ЯНАО закрыли на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Закрыта ветка РЖД Пангоды — Надым из-за ремонта. Движение по дороге Надым-Пангоды доступно для всех видов транспортных средств», — сообщили агентству в правительстве. Движение тяжеловесных транспортных средств, которые превышают допустимую нагрузку, осуществляется при наличии специальных разрешений. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» начинает реконструкцию железнодорожного участка «Надым — Пангоды». Он станет частью Северного широтного хода.

Железную дорогу Пангоды — Надым в ЯНАО закрыли на ремонт. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Закрыта ветка РЖД Пангоды — Надым из-за ремонта. Движение по дороге Надым-Пангоды доступно для всех видов транспортных средств», — сообщили агентству в правительстве. Движение тяжеловесных транспортных средств, которые превышают допустимую нагрузку, осуществляется при наличии специальных разрешений. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» начинает реконструкцию железнодорожного участка «Надым — Пангоды». Он станет частью Северного широтного хода.