29 марта 2023

Женщина вернула икону в курганский храм, которую ее семья прятала от советской власти

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Освящение воды в Храме вознесения Господня. Екатеринбург , икона, храм, церковь, вера, молитва
Икона, которую прятали от советской власти, вернулась в курганский храм Фото:

Жительница Курганской области вернула икону в храм, расположенный в Белозерском муниципальном округе. Ее семья прятала святыню от советской власти. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии.

«При советской власти, когда храм закрывали, местные жители укрывали иконы в своих домах, чтобы сберечь их от уничтожения. Так и эта икона святой Параскевы хранилась с тех времен в семье нашей односельчанки. Сейчас же, когда храм стал восстанавливаться, она решила возвратить святыню приходу», — цитирует йерея Дмитрия Бердникова епархия.

Сообщается, что икона вернулась в храм святителя Николая села Усть-Суерское. Как отмечает отец Дмитрий, она была написала Иосифом Хлопотовым, который в начале 1900 годов расписывал иконы в церквях «Курганского уезда». Сообщается, что это пятая икона, которую жители вернули в храм.

URA.RU писало ранее, что в Курганской области замироточила икона Богородицы Донецкой. Мироточение подтвердили специалисты Шадринской епархии.

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Жительница Курганской области вернула икону в храм, расположенный в Белозерском муниципальном округе. Ее семья прятала святыню от советской власти. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии. «При советской власти, когда храм закрывали, местные жители укрывали иконы в своих домах, чтобы сберечь их от уничтожения. Так и эта икона святой Параскевы хранилась с тех времен в семье нашей односельчанки. Сейчас же, когда храм стал восстанавливаться, она решила возвратить святыню приходу», — цитирует йерея Дмитрия Бердникова епархия. Сообщается, что икона вернулась в храм святителя Николая села Усть-Суерское. Как отмечает отец Дмитрий, она была написала Иосифом Хлопотовым, который в начале 1900 годов расписывал иконы в церквях «Курганского уезда». Сообщается, что это пятая икона, которую жители вернули в храм. URA.RU писало ранее, что в Курганской области замироточила икона Богородицы Донецкой. Мироточение подтвердили специалисты Шадринской епархии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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