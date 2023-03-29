Женщина вернула икону в курганский храм, которую ее семья прятала от советской власти

Икона, которую прятали от советской власти, вернулась в курганский храм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Курганской области вернула икону в храм, расположенный в Белозерском муниципальном округе. Ее семья прятала святыню от советской власти. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии.

«При советской власти, когда храм закрывали, местные жители укрывали иконы в своих домах, чтобы сберечь их от уничтожения. Так и эта икона святой Параскевы хранилась с тех времен в семье нашей односельчанки. Сейчас же, когда храм стал восстанавливаться, она решила возвратить святыню приходу», — цитирует йерея Дмитрия Бердникова епархия.

Сообщается, что икона вернулась в храм святителя Николая села Усть-Суерское. Как отмечает отец Дмитрий, она была написала Иосифом Хлопотовым, который в начале 1900 годов расписывал иконы в церквях «Курганского уезда». Сообщается, что это пятая икона, которую жители вернули в храм.

URA.RU писало ранее, что в Курганской области замироточила икона Богородицы Донецкой. Мироточение подтвердили специалисты Шадринской епархии.