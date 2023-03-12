12 марта 2023
11 марта 2023

В Курганской области замироточила икона Богородицы Донецкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол ОНФ Курган, храм, церковь иконы божией матери порт-артурской
В курганском соборе замироточила икона (архивное фото) Фото:

В Катайском муниципальном округе (Курганская область) замироточила икона Богородицы Донецкой. Об этом сообщается в группе «Знамя Катайск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Боровском храме замироточил Образ Богородицы Донецкой. Подробности — в газете», — указано в посте сообщества.

В открытых источниках сообщают, что икона была написана в 2016 году. Как сообщает газета «Куртамышская нива», мироточение иконы подтвердили специалисты Шадринской епархии. «Образ Пресвятой Богородицы получил название „Донецкая“. Такое решение было принято в связи с событиями на юго-востоке Украины весной 2014 года», — пишет газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU писало ранее о том, что в Кургане одновременно замироточили две иконы. В одном из соборов замироточили сразу две иконы — Иоанна Предтечи и Богородицы «Знамение».

В Курганской области замироточила икона Богородицы Донецкой
В Курганской области замироточила икона Богородицы Донецкой
Фото:

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В Катайском муниципальном округе (Курганская область) замироточила икона Богородицы Донецкой. Об этом сообщается в группе «Знамя Катайск» в социальной сети «ВКонтакте». «В Боровском храме замироточил Образ Богородицы Донецкой. Подробности — в газете», — указано в посте сообщества. В открытых источниках сообщают, что икона была написана в 2016 году. Как сообщает газета «Куртамышская нива», мироточение иконы подтвердили специалисты Шадринской епархии. «Образ Пресвятой Богородицы получил название „Донецкая“. Такое решение было принято в связи с событиями на юго-востоке Украины весной 2014 года», — пишет газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее о том, что в Кургане одновременно замироточили две иконы. В одном из соборов замироточили сразу две иконы — Иоанна Предтечи и Богородицы «Знамение».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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