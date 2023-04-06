06 апреля 2023

Курганский генерал полиции получил ученую степень

Начальник УМВД по Курганской области стал кандидатом юридических наук
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, свинов дмитрий
Начальник курганского УМВД получил ученую степень Фото:

Начальник УМВД по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов стал кандидатом юридических наук. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.02.2023 Дмитрию Свинову присвоена ученая степень кандидата юридических наук», — рассказали в полиции. Свинов в сентябре прошлого года защитил диссертацию.

Руководитель курганской полиции делал работу на тему участия руководителей ОВД в оперативно-розыскной деятельности. Защитить диссертацию в Омской юридической академии ему помог многолетний опыт руководящей работы.

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Начальник УМВД по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов стал кандидатом юридических наук. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона. «На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.02.2023 Дмитрию Свинову присвоена ученая степень кандидата юридических наук», — рассказали в полиции. Свинов в сентябре прошлого года защитил диссертацию. Руководитель курганской полиции делал работу на тему участия руководителей ОВД в оперативно-розыскной деятельности. Защитить диссертацию в Омской юридической академии ему помог многолетний опыт руководящей работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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