Курганский генерал полиции получил ученую степень

Начальник УМВД по Курганской области стал кандидатом юридических наук

Начальник курганского УМВД получил ученую степень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник УМВД по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов стал кандидатом юридических наук. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.02.2023 Дмитрию Свинову присвоена ученая степень кандидата юридических наук», — рассказали в полиции. Свинов в сентябре прошлого года защитил диссертацию.

Руководитель курганской полиции делал работу на тему участия руководителей ОВД в оперативно-розыскной деятельности. Защитить диссертацию в Омской юридической академии ему помог многолетний опыт руководящей работы.