30 марта 2023
29 марта 2023

В ЯНАО новый главврач рассказал губернатору Артюхову о проблемах и перспективах больницы

Губернатор ЯНАО Артюхов провел встречу с новым главврачом больницы Салехарда
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, артюхов дмитрий
Главврач Паськов доложил Артюхову о проблемах в больнице Салехарда Фото:

Новый главный врач окружной больницы Салехарда Роман Паськов доложил губернатору Дмитрию Артюхову о своем плане работы в ЯНАО и какие проблемы существуют у медучреждения. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Определена стратегия на ближайшее будущее — от строительства новых корпусов до внедрения новых технологий лечения, в том числе развитие медицинской реабилитации», — рассказал Артюхову Роман Паськов. Он отметил, что развитие больницы невозможно без квалифицированных специалистов, оборудования и новых технологий.

Паськов также доложил главе Ямала о проблемах в больнице. «Сейчас жалобы на питание — не редкость. Переход на новую систему „таблет-питание“ поможет свести их к минимуму — это удобно, эстетично выглядит, а блюда не успевают остывать пока их разносят пациентам», — рассказал главврач.

Ранее URA.RU сообщало, что Романа Паськова назначили главврачом в феврале. До этого он работал травматологом в Тюмени.

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Новый главный врач окружной больницы Салехарда Роман Паськов доложил губернатору Дмитрию Артюхову о своем плане работы в ЯНАО и какие проблемы существуют у медучреждения. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Определена стратегия на ближайшее будущее — от строительства новых корпусов до внедрения новых технологий лечения, в том числе развитие медицинской реабилитации», — рассказал Артюхову Роман Паськов. Он отметил, что развитие больницы невозможно без квалифицированных специалистов, оборудования и новых технологий. Паськов также доложил главе Ямала о проблемах в больнице. «Сейчас жалобы на питание — не редкость. Переход на новую систему „таблет-питание“ поможет свести их к минимуму — это удобно, эстетично выглядит, а блюда не успевают остывать пока их разносят пациентам», — рассказал главврач. Ранее URA.RU сообщало, что Романа Паськова назначили главврачом в феврале. До этого он работал травматологом в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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