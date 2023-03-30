В ЯНАО новый главврач рассказал губернатору Артюхову о проблемах и перспективах больницы

Губернатор ЯНАО Артюхов провел встречу с новым главврачом больницы Салехарда

Главврач Паськов доложил Артюхову о проблемах в больнице Салехарда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый главный врач окружной больницы Салехарда Роман Паськов доложил губернатору Дмитрию Артюхову о своем плане работы в ЯНАО и какие проблемы существуют у медучреждения. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Определена стратегия на ближайшее будущее — от строительства новых корпусов до внедрения новых технологий лечения, в том числе развитие медицинской реабилитации», — рассказал Артюхову Роман Паськов. Он отметил, что развитие больницы невозможно без квалифицированных специалистов, оборудования и новых технологий.

Паськов также доложил главе Ямала о проблемах в больнице. «Сейчас жалобы на питание — не редкость. Переход на новую систему „таблет-питание“ поможет свести их к минимуму — это удобно, эстетично выглядит, а блюда не успевают остывать пока их разносят пациентам», — рассказал главврач.

Ранее URA.RU сообщало, что Романа Паськова назначили главврачом в феврале. До этого он работал травматологом в Тюмени.