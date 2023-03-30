30 марта 2023
29 марта 2023

Компании в ЯНАО начали активнее следить за соцсетями сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, социальные сети, соцсети
Работодатели следят за активностью своих сотрудников в интернете Фото:

Компании ЯНАО ужесточают для своих работников правила поведения в социальных сетях. Как сообщает URA.RU пресс-служба SuperJob, работодатели запрещают сотрудникам разглашать тайны компаний, распространять порочащую информацию и непорядочно себя вести в интернете.

«Горожане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями», — говорится в сообщении.

Также опрос сервиса показал, что только 2% опрошенных ямальцев действительно получали от начальства замечания по поводу несдержанности в соцсетях. Мужчин за это ругали чаще, чем женщин.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы составили рейтинг компаний, в которых хотели бы работать. Первое место занял «Газпром нефть».

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Компании ЯНАО ужесточают для своих работников правила поведения в социальных сетях. Как сообщает URA.RU пресс-служба SuperJob, работодатели запрещают сотрудникам разглашать тайны компаний, распространять порочащую информацию и непорядочно себя вести в интернете. «Горожане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями», — говорится в сообщении. Также опрос сервиса показал, что только 2% опрошенных ямальцев действительно получали от начальства замечания по поводу несдержанности в соцсетях. Мужчин за это ругали чаще, чем женщин. Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы составили рейтинг компаний, в которых хотели бы работать. Первое место занял «Газпром нефть».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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