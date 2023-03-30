В Тюмени не хватает подрядчиков для строительства нового жилья

Девять тюменских компаний, работающих в строительстве, попали в «черный список» фискалов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские застройщики столкнутся с нехваткой подрядных организаций и производителей строительных материалов. О новых банкротных исках против компаний, связанных с промышленным и гражданским строительством, сообщает сайт «Электронное правосудие».

«Выдвинуто девять исков против компаний, относящихся к строительной сфере. Во всех случаях истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Всем искам присвоены входящие номера, они зарегистрированы, но пока не пущены в работу», — сообщает сайт.

По данным СБИС, все девять компаний, к которым появились претензии у фискалов, работают в сфере строительства и производства строительных и дорожных материалов. Суммы исков не разглашаются, но по анализу данных в системе СБИС, общий долг компаний составляет десятки миллионов рублей.

Источник URA.RU в строительной сфере Тюмени назвал ситуацию с банкротством подрядчиков неоднозначной. «С одной стороны, нас избавляют от неблагонадежных партнеров. Но с другой сейчас в строительной сфере очень трудно балансировать, и завтра банкротом может оказаться надежный подрядчик, никто сейчас не застрахован», — пояснил URA.RU собеседник.

Ранее агентство рассказало о том, что строительство попало в топ самых «рисковых» тюменских сфер бизнеса. Еще две — это торговля и недвижимость.