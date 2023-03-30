30 марта 2023

Весенний призыв в армию объявлен в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат. Магнитогорск, призывная комиссия
Весенний призыв в армию стартует в апреле Фото:

Призывные комиссии созданы в Тюменской области для организации весеннего призыва на службу в ряды российской армии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

«Постановляю создать призывную комиссию Тюменской области. Областному военному комиссару необходимо осуществить необходимую организационную работу с военными комиссариатами муниципалитетов — для обеспечения призыва граждан на военную службу», — говорится в документе. Председателем призывной комиссии Тюменской области утвержден Александр Моор, зампредседателем — военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с апреля по июль. Всего призовут 147 тысяч человек.

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Призывные комиссии созданы в Тюменской области для организации весеннего призыва на службу в ряды российской армии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. «Постановляю создать призывную комиссию Тюменской области. Областному военному комиссару необходимо осуществить необходимую организационную работу с военными комиссариатами муниципалитетов — для обеспечения призыва граждан на военную службу», — говорится в документе. Председателем призывной комиссии Тюменской области утвержден Александр Моор, зампредседателем — военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с апреля по июль. Всего призовут 147 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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