В ЯНАО пожарные три часа тушили нежилой многоквартирник

В Лабытнанги (ЯНАО) 1 апреля пожарные почти три часа боролись с огнем в нежилом многоквартирном доме. Информацию о происшествии сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В 17:58 1 апреля в городе Лабытнанги, произошло возгорание нежилого многоквартирного дома. В 20:43 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.
В ликвидации возгорания было задействовано 15 человек личного состава и 5 единиц специальной техники, особо отмечается, что в тушении были задействованы сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС РФ по ЯНАО. От огня пострадала внутренняя отделка дома на площади 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются органами дознания.
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