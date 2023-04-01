В ЯНАО пожарные три часа тушили нежилой многоквартирник

В Лабытнанги горел нежилой многоквартирный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) 1 апреля пожарные почти три часа боролись с огнем в нежилом многоквартирном доме. Информацию о происшествии сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В 17:58 1 апреля в городе Лабытнанги, произошло возгорание нежилого многоквартирного дома. В 20:43 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО на официальном сайте.

В ликвидации возгорания было задействовано 15 человек личного состава и 5 единиц специальной техники, особо отмечается, что в тушении были задействованы сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС РФ по ЯНАО. От огня пострадала внутренняя отделка дома на площади 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются органами дознания.