Более 120 заявок от семей мобилизованных выполнили волонтеры Надымского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

С момента проведения частичной мобилизации волонтеры Надымского района (ЯНАО) выполнили более 120 заявок от родных и близких мобилизованных ямальцев. Об этом рассказал глава района Дмитрий Жаромских на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Полгода плечом к плечу: более 120 заявок от родных и близких наших мобилизованных земляков выполнили волонтеры центра „Мы вместе“ с момента частичной мобилизации. Заявки поступают самые разные: помочь по хозяйству, присмотреть за малышами, сопроводить в больницу или же просто поддержать добрым словом», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что помимо работы с семьями военнослужащих, волонтеры проделывают большую работу с гуманитарной помощью. В центе «Мы вместе» ее принимают от неравнодушных жителей, сортируют и готовят к отправке.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский доставил в зону СВО десятки тонн гуманитарного груза. Помимо посылок военнослужащие получили два автомобиля.