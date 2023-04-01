01 апреля 2023
31 марта 2023
30 марта 2023

Мэр из ЯНАО подвел итог работы с семьями мобилизованных. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень , проводы в дорогу, проводы мобилизованных
Более 120 заявок от семей мобилизованных выполнили волонтеры Надымского района Фото:
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Мобилизация в России

С момента проведения частичной мобилизации волонтеры Надымского района (ЯНАО) выполнили более 120 заявок от родных и близких мобилизованных ямальцев. Об этом рассказал глава района Дмитрий Жаромских на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Полгода плечом к плечу: более 120 заявок от родных и близких наших мобилизованных земляков выполнили волонтеры центра „Мы вместе“ с момента частичной мобилизации. Заявки поступают самые разные: помочь по хозяйству, присмотреть за малышами, сопроводить в больницу или же просто поддержать добрым словом», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что помимо работы с семьями военнослужащих, волонтеры проделывают большую работу с гуманитарной помощью. В центе «Мы вместе» ее принимают от неравнодушных жителей, сортируют и готовят к отправке.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский доставил в зону СВО десятки тонн гуманитарного груза. Помимо посылок военнослужащие получили два автомобиля.

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С момента проведения частичной мобилизации волонтеры Надымского района (ЯНАО) выполнили более 120 заявок от родных и близких мобилизованных ямальцев. Об этом рассказал глава района Дмитрий Жаромских на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Полгода плечом к плечу: более 120 заявок от родных и близких наших мобилизованных земляков выполнили волонтеры центра „Мы вместе“ с момента частичной мобилизации. Заявки поступают самые разные: помочь по хозяйству, присмотреть за малышами, сопроводить в больницу или же просто поддержать добрым словом», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что помимо работы с семьями военнослужащих, волонтеры проделывают большую работу с гуманитарной помощью. В центе «Мы вместе» ее принимают от неравнодушных жителей, сортируют и готовят к отправке. Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский доставил в зону СВО десятки тонн гуманитарного груза. Помимо посылок военнослужащие получили два автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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