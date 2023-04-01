С момента проведения частичной мобилизации волонтеры Надымского района (ЯНАО) выполнили более 120 заявок от родных и близких мобилизованных ямальцев. Об этом рассказал глава района Дмитрий Жаромских на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Полгода плечом к плечу: более 120 заявок от родных и близких наших мобилизованных земляков выполнили волонтеры центра „Мы вместе“ с момента частичной мобилизации. Заявки поступают самые разные: помочь по хозяйству, присмотреть за малышами, сопроводить в больницу или же просто поддержать добрым словом», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что помимо работы с семьями военнослужащих, волонтеры проделывают большую работу с гуманитарной помощью. В центе «Мы вместе» ее принимают от неравнодушных жителей, сортируют и готовят к отправке.
Ранее URA.RU сообщало, что активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский доставил в зону СВО десятки тонн гуманитарного груза. Помимо посылок военнослужащие получили два автомобиля.
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