Житель Тюменской области прятал в гараже черную икру на миллионы рублей

Килограммы незаконной икры рецидивист хранил в гараже Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель Тобольска (Тюменская область) прятал в гараже незаконно добытых осетров и 18,5 килограммов черной икры, общей стоимостью в почти четыре миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Фархад Дамиров, 1973 года рождения, незаконно приобрел и хранил в гараже, в 7А микрорайоне Тобольска, двух сибирских осетров и 18,5 кг осетровой икры. Таким образом он нанес природе ущерб в сумме 3,8 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее мужчина уже был судим по статьям за изготовление поддельных акцизных марок и покушение на мошенничество. Теперь же ему вменяют незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов: осетры относятся к видам, занесенным в Красную книгу РФ.