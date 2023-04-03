03 апреля 2023
02 апреля 2023

Житель Тюменской области прятал в гараже черную икру на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , икра
Килограммы незаконной икры рецидивист хранил в гараже Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) прятал в гараже незаконно добытых осетров и 18,5 килограммов черной икры, общей стоимостью в почти четыре миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Фархад Дамиров, 1973 года рождения, незаконно приобрел и хранил в гараже, в 7А микрорайоне Тобольска, двух сибирских осетров и 18,5 кг осетровой икры. Таким образом он нанес природе ущерб в сумме 3,8 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее мужчина уже был судим по статьям за изготовление поддельных акцизных марок и покушение на мошенничество. Теперь же ему вменяют незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов: осетры относятся к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

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Житель Тобольска (Тюменская область) прятал в гараже незаконно добытых осетров и 18,5 килограммов черной икры, общей стоимостью в почти четыре миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Фархад Дамиров, 1973 года рождения, незаконно приобрел и хранил в гараже, в 7А микрорайоне Тобольска, двух сибирских осетров и 18,5 кг осетровой икры. Таким образом он нанес природе ущерб в сумме 3,8 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее мужчина уже был судим по статьям за изготовление поддельных акцизных марок и покушение на мошенничество. Теперь же ему вменяют незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов: осетры относятся к видам, занесенным в Красную книгу РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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