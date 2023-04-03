Уголовное дело о жестоком убийстве передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершено расследование уголовного дело о жестоком убийстве женщины-предпринимательницы и ребенка в их собственном доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. Преступление было совершено в 2012 году, а подозреваемый сам назвался пострадавшим.

«Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 40-летней женщины-предпринимателя и ее восьмилетней дочери. По результатам проведенных многочисленных сложных судебно-медицинских и генетических экспертиз и тщательного анализа полученных результатов, следователям удалось установить причастность двух мужчин к двойному убийству, а также установить способ нанесения смертельных телесных повреждений женщине и ребенку», — говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в совершении убийства в сентябре 2022 года был задержан ранее судимый курганец — близкий друг и коллега убитой предпринимательницы. Он дал признательные показания. По версии следствия, вечером 18 января 2012 года обвиняемый был в гостях в доме потерпевших. Под предлогом покупки жилья в дом проник ранее судимый представитель криминального сообщества города Кургана. Сговорившись с ним, обвиняемый совершил убийство женщины и ее ребенка. Грабитель похитил из дома вещи и скрылся. Обвиняемый сообщил в полицию о нападении и о том, что сам получил ножевые ранения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский областной суд. В отношении второго фигуранта уголовное дело прекращено по причине его смерти.

URA.RU писало, что в 2014 году начальник УМВД по Курганской области (тогда должность занимал Игорь Решетников) сообщил, что «не все [причастные к жестокому убийству предпринимательницы и ее ребенка] живы». Неофициально высказывались мнения, что к убийству мог быть причастен сожитель бизнес-леди, либо одна из местных преступных группировок.