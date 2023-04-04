Сенатор РФ Павел Тараканов встретился с жителями Голышмановского городского округа Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский сенатор РФ Павел Тараканов признался, что очень любит бывать в муниципалитетах Тюменской области. Заявление он сделал в ходе визита в Голышмановский городской округ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Мне очень нравится бывать в муниципалитетах Тюменской области. Голышманово удивило чистотой улиц, ухоженными общественными пространствами. Но больше всего порадовало то, как сотрудники предприятий и учреждений увлечены своим делом. С какой любовью они рассказывают об истории края, с каким азартом говорят о планах по развитию производства. Очень позитивная энергетика», — приводит информационный центр слова Тараканова.

Известно, что сенатор посетил предприятие по производству мукомольно-крупяной продукции, ряд учреждений социальной сферы и культуры, оценил темпы строительства бассейна. Так же Тараканов провел встречу с предпринимателями, с которыми обсудил проблемы сбыта сельскохозяйственной продукции.

Ранее URA.RU рассказало, как отреагировал тюменский сенатор на заявления советника генсекретаря ООН и американского экономиста Джеффри Сакса о безрассудстве политики США. По мнению Тараканова, после слов Сакса многие западные политики задумаются насчет своей позиции.