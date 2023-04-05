Жена скандального экс-депутата думы Тобольска накормит гостей кремлевского проекта

Супруга скандального тобольского экс-депутата Вакарина выиграла торги на обслуживание проекта «Экософия»

06 апреля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Татьяна Вакарина накормит участников проекта «Экософия» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жена скандального экс-депутата думы Тобольска Сергея Вакарина накормит участников регионального этапа проекта «Экософия» (проводится под патронажем президентской платформы «Россия — страна возможностей). Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Согласно опубликованной информации, торги за право на обеспечение питанием участников проекта выиграло предприятие «Новый Тобол», которым руководит Татьяна Вакарина. По словам источника URA.RU в политической элите Тобольска, она является женой экс-депутата Вакарина. Мероприятие пройдет в Тобольске 8 апреля. Сумма госзакупки составила 206,4 тыс. рублей. Скандал с экс-депутатом Вакариным прогремел в июле 2021 года. Народный избранник на своем Mercedes сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места преступления. Инспектор ДПС был госпитализирован, а Вакарина суд приговорил к одному году десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года восемь месяцев. Кроме того, экс-депутата лишили мандата и исключили из рядов «Единой России».

Жена скандального экс-депутата думы Тобольска Сергея Вакарина накормит участников регионального этапа проекта «Экософия» (проводится под патронажем президентской платформы «Россия — страна возможностей). Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок. Согласно опубликованной информации, торги за право на обеспечение питанием участников проекта выиграло предприятие «Новый Тобол», которым руководит Татьяна Вакарина. По словам источника URA.RU в политической элите Тобольска, она является женой экс-депутата Вакарина. Мероприятие пройдет в Тобольске 8 апреля. Сумма госзакупки составила 206,4 тыс. рублей. Скандал с экс-депутатом Вакариным прогремел в июле 2021 года. Народный избранник на своем Mercedes сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места преступления. Инспектор ДПС был госпитализирован, а Вакарина суд приговорил к одному году десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года восемь месяцев. Кроме того, экс-депутата лишили мандата и исключили из рядов «Единой России».