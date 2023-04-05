Военкомат не хочет платить тюменцу, потерявшему здоровье во время службы

Мужчину призвали в армию, хотя он был не годен, и в результате он еще сильнее подорвал свое здоровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области оспаривает решение суда, по которому Минобороны обязали выплатить 350 тысяч рублей комиссованному тюменцу. Информация содержится в материалах дела. Молодой человек был призван в армию незаконно и во время службы получил девять заболеваний.

«Илье К. были причинены нравственные страдания в результате незаконного призыва на военную службу. В связи с чем суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с Министерства обороны РФ, как распорядителя средств федерального бюджета, компенсации морального вреда в размере 350 000 рублей», — такое решение принял суд первой инстанции по иску тюменца к военному комиссариату Тюменской области.

Изначально тюменец требовал выплатить ему 700 тысяч рублей, но суд решил уменьшить сумму вдвое. Однако и ее выплачивать истцу не хотят: военкомат обратился в вышестоящий суд с апелляцией, а когда ее отклонили — подал кассацию, заседание по ней пока не прошло.

Согласно материалам дела, Илья К. с 18 лет страдал гипертонией, стоял на учете. Однако его все равно признали годным. Позднее военная прокуратура подтвердит, что тюменец не подлежал призыву.

За время нахождения в армии мужчина пробыл в войсковых частях порядка двух месяцев. Остальное время он провел в больницах. Будучи солдатом, молодой человек получил девять новых болезней. В их числе нейроциркуляторная астения, ожирение (на фоне проблем со здоровьем и приема лекарств), остеохондроз, доброкачественная опухоль в мозге, искривление носовой перегородки, ринит и прочие. В итоге его уволили со службы по состоянию здоровья.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени смог выиграть суд с военным комиссариатом и получить право не идти в армию. Молодой человек доказал, что не годен к службе.