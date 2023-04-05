Жители ЯНАО не могут купить продукты из молочной кухни из-за неисправности оборудования

Питание не продают из-за технических неполадок Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительницы Ноябрьска (ЯНАО) жалуются, что не могут приобрести продукцию на молочной кухне. Как написала Юлия Герасимова в соцсети «ВКонтакте», сотрудники кухни объясняют это неисправностью оборудования.

«Что происходит, почему второй месяц я не могу купить йогурт, кефир? Все в пакетах, я такой продукт могу приобрести в магазинах. Выдают только по рецепту, просто купить я не могу, потому что столько еще не производят. Сотрудники отвечают, что там что-то сломалось», — написала она.

Автор также отметила, что когда молочная кухня работала по другому адресу, таких проблем не возникало. Другие жительницы также считают, что это ситуация не нормальная. «Да, что-то странное. Не успели открыть, тут же закрыли. Сколько раз приходили, все кормят завтраками. И продавали это питание „Маша“, которая в магазине намного дешевле», — добавила Ирина Ушакова.

В мэрии города пояснили, что производство приостановили из-за технических неполадок. «На следующей неделе молочная кухня заработает в прежнем режиме и детки будут получать полезную, экологически чистую продукцию из натурального молока», — ответили там.

Ранее сообщалось, что мамы младенцев не могут получить бесплатное питание. Некоторые месяц не могли получить продукты для детей.